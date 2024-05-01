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Советы от спасателей, как уберечь ребенка от падения из окон

Советы от спасателей, как уберечь ребенка от падения из окон, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 09:23 Фото: pixabay
Спасатели дали важные рекомендации, как не допустить падение ребенка из окна, сообщает Zakon.kz.

В МЧС показали видео, как предотвратить падение ребенка из окон. Для этого:

  • закрывайте окна и установите ручку с ключом;
  • не доверяйте москитной сетке, она не выдерживает тяжелого груза и не защищает от падения;
  • объясняйте детям, что играть с окнами нельзя.

Также спасатели считают, что самое главное – это не оставлять ребенка одного, тем более в опасности.

Ранее две малышки выпали из окон в Карагандинской области.

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