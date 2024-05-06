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Известный астролог назвала знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в мае

Какие знаки зодиака ждет финансовый успех в мае 2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 13:42 Фото: pexels
Известный российский астролог Василиса Володина назвала два знака зодиака, представителям которых повезет в финансовом плане к июню 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, благоприятный период в конце мая наступит для Близнецов и Львов, пишет ProГород. 

Так, для Близнецов этот период будет характеризоваться повышенной продуктивностью. И их усилия будут щедро вознаграждены. Но в конце месяца они могут ощутить усталость. Правда, это чувство будет приятным, так как они увидят результаты своего труда. При этом Володина рекомендует отложить большую часть заработанных денег, но и не забывать о себе, позволив немного роскоши.

Львы получат неожиданный доход и столкнутся с большим количеством новых рабочих задач. Они будут щедро вознаграждены за свой труд. Звезды советуют Львам подумать об инвестировании своих денег. Уже сейчас стоит начать думать о том, куда можно вложить средства. Первая прибыль от инвестиций может прийти ко Львам уже в этом году.

Ранее экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал, чего ждать от каждого из оставшихся месяцев 2024 года. 

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