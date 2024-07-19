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Как выбрать арбуз без нитратов, рассказали санэпидемиологи Астаны

Арбуз , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:17 Фото: pixabay
Как отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, казахстанцам лучше не торопиться с покупкой "полосатого" и дождаться конца августа. Тем не менее не все представленные сейчас на прилавках арбузы опасны, сообщает Zakon.kz.

Сезонность естественного созревания даже самых "быстрых" сортов арбузов приходится на конец июля, пояснили в столичном ДСЭК. Именно поэтому поедание сочного лакомства лучше отложить до периода с конца августа по октябрь включительно. Чем раньше вызрел плод, тем выше риск того, что ему "помогли" чрезмерным количеством нитратов.

Если уж совсем не терпится, сейчас наиболее безопасные арбузы стоит искать на официальных рынках – там товар проходит экспертизу, прежде чем попадает к вам на стол.

"Если показатели содержания нитратов превышают норму, то вся пришедшая партия снимается и не допускается к продаже. Поэтому можно уверенно сказать, что на прилавки рынков не поступают овощи и фрукты, которые не соответствуют требованиям безопасности. Чего нельзя сказать о местах стихийной торговли", – подчеркнули в ДСЭК.

Департамент также дал конкретные рекомендации по выбору безопасного и полезного арбуза.

Внешне:

  • продается в огороженной, защищенной от солнца и дождя торговой точке, причем НЕ у дороги (дело в быстром скоплении тяжелых металлов);
  • хранится не прямо на земле, а на специальном поддоне высотой не менее 20 см;
  • обладает целой, без трещин, царапин, вмятин и гнили корочкой с яркими полосками, желтым пятном на боку и сухим хвостиком;
  • при постукивании издает звонкий, чистый звук;
  • имеет средний размер;
  • не надрезан: грязь и микроорганизмы с поверхности или рук могут попасть в мякоть;
  • способен "похвастать" документом, подтверждающим безопасность, – потребуйте его у продавца.

Внутренне:

  • мякоть должна быть розовой, а не ярко-красной;
  • волокна у хорошего арбуза белые, желтые – повод насторожиться;
  • срез в норме крупнистый, глянцевая "красота" – признак нитратного продукта;
  • при опускании кусочка мякоти в воду ее цвет не должен сильно меняться.

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Важно! Перед разрезанием арбуза обязательно хорошо промойте его под проточной водой с щеткой. Храните в холодильнике не более суток. Не ешьте мякоть около корки.

Детям до полутора лет, беременным и кормящим женщинам советуют вовсе отказаться от такого угощения.

Ирина Мишура
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