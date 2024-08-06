Как пережить время ретро-Меркурия

В 2024 году Меркурий будет находиться в ретроградном движении три раза. Один из таких периодов как раз приходится на август – с 5 по 28 число. Астролог Елена Кузнецова рассказала, как можно избежать его пагубного влияния, сообщает Zakon.kz.

По словам таролога, необходимо отложить крупные проекты на другое время. Нумеролог подчеркивает, что Меркурий – это быстрая планета.

"Во время своего разворота она около суток находится в статическом положении. То есть с Земли видится как планета без движения. В это время зависают все коммуникации, переговоры, логистика, информация". Елена Кузнецова

Также, как отмечено в публикации 360.ru, в этот период стоит разобраться со старыми вещами, завалами в рабочих делах, отремонтировать что-то сломанное.

"Ехать в отпуск лучше туда, где бывал ранее. Возможны мелкие косяки, например, вместо „все включено" поставят только завтраки. Могут быть зависания и сбои с банковскими картами, интернетом". Елена Кузнецова

Примечательно, что больше всего в августе ретроградный Меркурий повлияет на Львов и Дев. Они по своей природе деятельны и изобретательны, однако такая активность может выйти боком.

Ранее сообщалось, что на двух краях Солнца подряд произошли два взрыва высшего балла. Что касается угрозы Земле магнитными бурями, то пока эксперты считают ее маловероятной.

