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Как избежать простуды и укрепить иммунитет, рассказал эксперт

Как защититься от простуды, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 01:53 Фото: pixabay
Врач Сатхана Душьянтен рассказала, что защититься от вирусов можно благодаря достаточному сну, физической активности, здоровому питанию и практики осознанности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, эксперт ссылается на эксперимент, который провели ученые в 1990-ых годах. Отмечается, что здоровым добровольцам в нос поместили вирусные частицы. Затем их поселили в отель для изоляции. Одним из важнейших факторов, предсказывающих вероятность заражения, был длительный психологический стресс. В 2022 году исследование Гарвардского университета также показало, что хронический стресс повышает риск долгого ковида почти на 50%.

Уточняется, что влияние стресса на иммунитет во многом связано с повышением уровня гормона кортизола. Он приводит к хроническому воспалению, что ухудшает работу иммунных клеток-борцов с инфекциями.

Поэтому эксперт советует полноценно высыпаться, чтобы снизить уровень кортизола. По ее словам, во время сна иммунная система высвобождает молекулы, которые помогают бороться с инфекциями и воспалением.

Между тем, пишет издание, регулярная физическая активность помогает циркулировать лимфе, которая играет ключевую роль в транспорте иммунных клеток. Также физическая нагрузка снижает уровень гормонов стресса. Пища должна содержать достаточно питательных веществ, особенно витаминов группы B, магния, железа и цинка.

Кроме того, врач посоветовал медитировать и учиться практикам осознанности, которые повышают уровни "гормонов удовольствия", улучшают настроение и могут смягчить воспаление. Дыхательные упражнения против тревоги стимулируют парасимпатическую нервную систему, которая помогает "сбрасывать" стресс, снижая уровень кортизола.

Ранее сообщалось, что масочный режим вернули в медицинские организации Казахстана.

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