Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пригодится скотч и терпение: как раз и навсегда отучить кота грызть провода

Пригодится скотч и терпение: как раз и навсегда отучить кота грызть провода, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 18:14 Фото: pxhere
Домашние питомцы зачастую начинают пытаться разгрызть то, что для них совсем не предназначено: провода зарядных устройств, шнуры, интернет-кабели и тому подобное. Специалисты назвали способы отучить кошку от этой вредной привычки с помощью скотча и собачьих игрушек, сообщает Zakon.kz.

Эксперты подчеркивают, тяга что-то жевать или грызть может быть обусловлена нехваткой витаминов в рационе питомца. Также таким образом животные развлекаются или просто чешут зубы.

РБК Life составил полезную инструкцию.

Список действенных способов:

  • Убрать кабели из поля зрения кошки: зарядные устройства – в закрытые шкафы, ящики, тумбочки; электропроводку – в специальные плинтусы или просто за мебель.
  • Если совсем убрать с глаз не получается, то хотя бы прикрепить провода к стенам на такой высоте, чтобы они не свешивались.
  • Изолировать провода в специальные трубки из ПВХ большого диаметра для защиты: коту будет неудобно их грызть и жевать.
  • Распылить рядом со шнурами специальные отпугивающие спреи. 
  • Использовать пахучие защитные пластыри из зоомагазина. Запах сделает это место непривлекательным.
  • Обернуть приглянувшийся коту провод в двусторонний скотч: кошки не любят, когда к их лапам, носу или шерсти что-то прилипает, играть с липким кабелем будет уже не так интересно. В этом случае скотч надо регулярно обновлять.
  • Использовать эффект внезапности. Когда кошка начинает грызть провода, необходимо громко хлопнуть в ладоши, издать резкий звук игрушкой-пищалкой. 
  • Также можно применить и воспитательные меры.

В заключение хозяевам советуют больше играть с животным, используя игрушки, которые позволят ему реализовать охотничьи инстинкты, например фальшивых мышек. Такие упражнения дадут питомцу выплеснуть энергию хищника.

Ранее стало известно, кто же из кошек любит объятия и много внимания.

Читайте также

Как в домашних условиях приготовить знаменитый дубайский шоколад: простой рецепт
Как в домашних условиях приготовить знаменитый дубайский шоколад: простой рецепт
Здоровье
Диетолог Нурия Дианова назвала продукты для увлажнения кожи
Знаки зодиака
Львы лидируют в рейтинге самых самовлюбленных знаков зодиака
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Кошки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: