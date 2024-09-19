Пригодится скотч и терпение: как раз и навсегда отучить кота грызть провода

Домашние питомцы зачастую начинают пытаться разгрызть то, что для них совсем не предназначено: провода зарядных устройств, шнуры, интернет-кабели и тому подобное. Специалисты назвали способы отучить кошку от этой вредной привычки с помощью скотча и собачьих игрушек, сообщает Zakon.kz.

Эксперты подчеркивают, тяга что-то жевать или грызть может быть обусловлена нехваткой витаминов в рационе питомца. Также таким образом животные развлекаются или просто чешут зубы.

РБК Life составил полезную инструкцию.

Список действенных способов:

Убрать кабели из поля зрения кошки: зарядные устройства – в закрытые шкафы, ящики, тумбочки; электропроводку – в специальные плинтусы или просто за мебель.

Если совсем убрать с глаз не получается, то хотя бы прикрепить провода к стенам на такой высоте, чтобы они не свешивались.

Изолировать провода в специальные трубки из ПВХ большого диаметра для защиты: коту будет неудобно их грызть и жевать.

Распылить рядом со шнурами специальные отпугивающие спреи.

Использовать пахучие защитные пластыри из зоомагазина. Запах сделает это место непривлекательным.

Обернуть приглянувшийся коту провод в двусторонний скотч: кошки не любят, когда к их лапам, носу или шерсти что-то прилипает, играть с липким кабелем будет уже не так интересно. В этом случае скотч надо регулярно обновлять.

Использовать эффект внезапности. Когда кошка начинает грызть провода, необходимо громко хлопнуть в ладоши, издать резкий звук игрушкой-пищалкой.

Также можно применить и воспитательные меры.

В заключение хозяевам советуют больше играть с животным, используя игрушки, которые позволят ему реализовать охотничьи инстинкты, например фальшивых мышек. Такие упражнения дадут питомцу выплеснуть энергию хищника.

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