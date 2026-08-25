Породы собак, которые станут вам родственной душой
Специалисты выделили несколько пород, которые выделяются особой "душевностью", будут понимать ваше настроение и создадут связь на интуитивном уровне.
Боксер
Боксеры известны своим дружелюбным характером и любящей натурой. Они невероятно ориентированы на людей. Благодаря большим выразительным глазам и морщинистому лбу эта порода даже выглядит так, будто внимательно слушает.
Эта порода очень энергична и любит повеселиться, поэтому регулярные игры и физические упражнения ее представителям просто необходимы. Но вы также можете ожидать, что питомец захочет пообниматься после окончания дня.
Бассет-хаунд
Бассет-хаунд имеет охотничью родословную, но при этом является эмоционально интуитивной породой собак. Именно поэтому многие называют их лучшими друзьями человека. Они, как правило, нежные, ласковые и спокойные.
Сочетание спокойного характера и выразительной мимики создает впечатление, что эта порода постоянно погружена в размышления. Хотя бассет-хаунды с удовольствием проведут с вами время и выслушают ваши рассказы о прошедшем дне, помните, что у них очень чувствительный нос. Поэтому, если они вдруг учуют какой-либо запах, не удивляйтесь, если они отойдут, пока вы говорите, пишет Paradepets.
Пиренейская горная
Пиренейская горная собака отличается удивительно спокойным нравом и известна своей непоколебимой преданностью. Они могут стать надежным компаньоном, который всегда будет рядом, и редко бывают гиперактивными.
Еще одна причина, по которой люди их любят, – это их защитнический характер. Они будут заботиться о вас и других членах семьи как о части их стаи.
Ньюфаундленд
Если вам нужна порода, ориентированная на общение и дружбу, ньюфаундленд может стать идеальным вариантом. Их часто описывают как нежных гигантов. Они, как правило, спокойны, терпеливы, ласковы и преданы своим семьям.
Эти собаки с добрым нравом известны своей заботой и поддержкой по отношению к любимым людям.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели исключительно ласковы и очень внимательны к своим хозяевам. Эта порода больше всего на свете хочет проводить время со своими людьми и, как правило, отличается нежностью и эмоциональной выразительностью.
Помимо способности устанавливать трогательные связи со своими хозяевами, эти маленькие собачки также очень хорошо адаптируются, что делает их хорошим выбором независимо от ваших жилищных условий.
Кламбер-спаниель
Кламбер-спаниель может быть спокойным и ласковым компаньоном, у него также невероятно добрый характер, благодаря которому легко установить с ним контакт, даже если у вас никогда раньше не было питомца.
Кламбер-спаниели известны своей нежностью, привязанностью и естественной неторопливостью. Им необходимы регулярные физические нагрузки, но чаще они предпочитают прогулки, чем пробежки. Они также стремятся угодить своим хозяевам и умны, что делает дрессировку очень простой.
Эти собаки также не склонны к лаю.
Ирландский волкодав
Под суровой внешностью скрывается настоящий добряк, который может быть более чутким к вашим эмоциям, чем вы ожидаете.
Ирландские волкодавы известны своей нежностью и спокойствием, несмотря на внушительные размеры. Они считаются чувствительной породой, поэтому вы можете ожидать, что ваш душевный питомец будет чутко реагировать на ваши чувства и соответствующим образом отвечать, когда вам понадобится его утешение.
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