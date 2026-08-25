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Породы собак, которые станут вам родственной душой

собака, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12 Фото: wikimedia
Наверняка многие знают фразу "родственная душа". Обычно она применима к людям. Но есть и породы собак, которые выделяются среди других способностью стать вашей родственной душой, второй половинкой, сообщает Zakon.kz.

Специалисты выделили несколько пород, которые выделяются особой "душевностью", будут понимать ваше настроение и создадут связь на интуитивном уровне.

Боксер

боксер, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Боксеры известны своим дружелюбным характером и любящей натурой. Они невероятно ориентированы на людей. Благодаря большим выразительным глазам и морщинистому лбу эта порода даже выглядит так, будто внимательно слушает.

Эта порода очень энергична и любит повеселиться, поэтому регулярные игры и физические упражнения ее представителям просто необходимы. Но вы также можете ожидать, что питомец захочет пообниматься после окончания дня.

Бассет-хаунд

бассет хаунд, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Бассет-хаунд имеет охотничью родословную, но при этом является эмоционально интуитивной породой собак. Именно поэтому многие называют их лучшими друзьями человека. Они, как правило, нежные, ласковые и спокойные.

Сочетание спокойного характера и выразительной мимики создает впечатление, что эта порода постоянно погружена в размышления. Хотя бассет-хаунды с удовольствием проведут с вами время и выслушают ваши рассказы о прошедшем дне, помните, что у них очень чувствительный нос. Поэтому, если они вдруг учуют какой-либо запах, не удивляйтесь, если они отойдут, пока вы говорите, пишет Paradepets.

Пиренейская горная

пиренейская горная собака, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Пиренейская горная собака отличается удивительно спокойным нравом и известна своей непоколебимой преданностью. Они могут стать надежным компаньоном, который всегда будет рядом, и редко бывают гиперактивными.

Еще одна причина, по которой люди их любят, – это их защитнический характер. Они будут заботиться о вас и других членах семьи как о части их стаи.

Ньюфаундленд

ньюфаундленд, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Если вам нужна порода, ориентированная на общение и дружбу, ньюфаундленд может стать идеальным вариантом. Их часто описывают как нежных гигантов. Они, как правило, спокойны, терпеливы, ласковы и преданы своим семьям.

Эти собаки с добрым нравом известны своей заботой и поддержкой по отношению к любимым людям.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

кавалер кинг спаниель, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели исключительно ласковы и очень внимательны к своим хозяевам. Эта порода больше всего на свете хочет проводить время со своими людьми и, как правило, отличается нежностью и эмоциональной выразительностью.

Помимо способности устанавливать трогательные связи со своими хозяевами, эти маленькие собачки также очень хорошо адаптируются, что делает их хорошим выбором независимо от ваших жилищных условий.

Кламбер-спаниель

кламбер спаниель, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Кламбер-спаниель может быть спокойным и ласковым компаньоном, у него также невероятно добрый характер, благодаря которому легко установить с ним контакт, даже если у вас никогда раньше не было питомца.

Кламбер-спаниели известны своей нежностью, привязанностью и естественной неторопливостью. Им необходимы регулярные физические нагрузки, но чаще они предпочитают прогулки, чем пробежки. Они также стремятся угодить своим хозяевам и умны, что делает дрессировку очень простой.

Эти собаки также не склонны к лаю.

Ирландский волкодав

ирландский волкодав, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:12

Фото: wikimedia

Под суровой внешностью скрывается настоящий добряк, который может быть более чутким к вашим эмоциям, чем вы ожидаете.

Ирландские волкодавы известны своей нежностью и спокойствием, несмотря на внушительные размеры. Они считаются чувствительной породой, поэтому вы можете ожидать, что ваш душевный питомец будет чутко реагировать на ваши чувства и соответствующим образом отвечать, когда вам понадобится его утешение.

Ранее эксперты назвали породы собак, которые лучше других скрасят жизнь одинокого человека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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