Главные тренды в одежде осенью-2024

Зеленый цвет, принты и прозрачность – эти и другие тенденции свойственны осенней моде 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как собрать самый стильный образ на осень 2024 года, на основе рекомендаций блогера и певицы Мару Ору, рассказал popcake.tv.

Много зеленого

Бомберы, тренчи, плащи, ветровки и прочие предметы гардероба. В этом сезоне – в моде сочный зеленый, который не только повышает настроение, но и красиво смотрится.

Немного прозрачного

Позвольте себе быть откровенной и добавьте в гардероб немного прозрачной одежды. Только держите баланс, чтобы это не выглядело пошло и безвкусно. Идеально будут сочетаться прозрачные вещи (топы, блузки и рубашки) и что-то закрытое: пиджаки, пальто, накидки.

Низкая посадка

В моду возвращаются нулевые: низкие брюки, юбки и джинсы – это не старо, а стильно. Только если решите внедрить этот элемент в свой гардероб, обязательно посмотрите модные подборки, как правильно его носить. Например, с топами будет хорошо, а с длинными рубашками – нет.

Плиссировка

Можно добавить в гардероб плиссированные юбки в духе 1980-х. Будет актуально смотреться как с блузками, так и с толстовками.

Сапоги до колен

И еще один "привет" из нулевых. Такие сапоги подойдут для самых смелых и дерзких.

Цветочный принт

Он не теряет актуальность, несмотря на конец лета. Вы можете продолжать носить его и в более прохладную погоду, дополняя теплыми вещами и аксессуарами.

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