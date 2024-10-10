Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главные тренды в одежде осенью-2024

Тренды в одежде осенью 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:35 Фото: pexels
Зеленый цвет, принты и прозрачность – эти и другие тенденции свойственны осенней моде 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как собрать самый стильный образ на осень 2024 года, на основе рекомендаций блогера и певицы Мару Ору, рассказал popcake.tv.

Много зеленого

Бомберы, тренчи, плащи, ветровки и прочие предметы гардероба. В этом сезоне – в моде сочный зеленый, который не только повышает настроение, но и красиво смотрится.

Немного прозрачного

Позвольте себе быть откровенной и добавьте в гардероб немного прозрачной одежды. Только держите баланс, чтобы это не выглядело пошло и безвкусно. Идеально будут сочетаться прозрачные вещи (топы, блузки и рубашки) и что-то закрытое: пиджаки, пальто, накидки.

Низкая посадка

В моду возвращаются нулевые: низкие брюки, юбки и джинсы – это не старо, а стильно. Только если решите внедрить этот элемент в свой гардероб, обязательно посмотрите модные подборки, как правильно его носить. Например, с топами будет хорошо, а с длинными рубашками – нет.

Плиссировка

Можно добавить в гардероб плиссированные юбки в духе 1980-х. Будет актуально смотреться как с блузками, так и с толстовками.

Сапоги до колен

И еще один "привет" из нулевых. Такие сапоги подойдут для самых смелых и дерзких.

Цветочный принт

Он не теряет актуальность, несмотря на конец лета. Вы можете продолжать носить его и в более прохладную погоду, дополняя теплыми вещами и аксессуарами.

Ранее психолог Евгений Фомин дал советы, как научиться принимать свой возраст и приближение старости.

Читайте также

Объяснение странностей в повадках кошек, странное поведение
Почему кошки это делают: объяснение странностей в их поведении
Гороскоп от Василисы Володиной на четверг 10 октября
Гороскоп от Василисы Володиной на четверг 10 октября
Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
Ирина Капитанова
Интересное 2024 год Мода Одежда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: