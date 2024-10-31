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Как научиться копить и достигать финансовых целей

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ежегодно 31 октября во всем мире отмечается Международный день сбережений. Эта дата напоминает нам о том, как важно ответственно обращаться с деньгами и делать накопления, сообщает Zakon.kz.

Эксперты обучающего медиапортала Fingramota.kz отметили, что сбережения не только помогают обеспечить финансовую безопасность, но и открывают возможность для реализации наших планов и целей. Они рассказали, как же можно научиться копить.

Почему это так важно? Наличие сбережений дает чувство уверенности в завтрашнем дне и защищенности. Чем выше размер накоплений, тем более достижимы ваши финансовые цели, будь то покупка квартиры, тур в заветное путешествие, получение образования и так далее.

Ведите учет расходов и доходов

Запись своих финансов – тоже полезная привычка. Она помогает избежать потерь и делает видимыми бездумные траты.

Например, вы можете запланировать поездку на метро вместо такси, но в пути совершить спонтанные покупки, и, возможно, потратите больше, чем предполагали.

Ведение учета помогает понять, куда уходят деньги, и увидеть, какие расходы можно сократить или отложить. Для учета можно использовать блокнот, Excel или специальные мобильные приложения.

Планируйте свой бюджет на день, неделю или месяц – так будет проще контролировать свои финансы.

Как оценить свою финансовую грамотность

Чтобы понять, насколько вы финансово грамотны, ответьте на три простых вопроса:

  1. Записываю ли я свои доходы и расходы?
  2. Есть ли у меня запас средств на непредвиденные расходы, то есть финансовая подушка безопасности?
  3. Есть ли у меня дополнительные источники дохода?

Отвечайте честно, это поможет определить, где вам нужно развиваться. Как только у вас будут решены эти основные вопросы, переходите к более сложным аспектам, таким как инвестиции в различные финансовые инструменты, например, ценные бумаги, и обязательно изучите все условия и нюансы.

Несколько популярных методов накопления от Fingramota.kz:

Метод: "50/30/20"

Делите свои доходы на три категории: 50% – на необходимые расходы (жилищные платежи, еда и транспорт), 30% – на развлечения (походы в ресторан, в кино, театр и т.д.) и 20% – на накопления или оплату задолженности.

Преимущества: помогает сбалансировать бюджет и избежать избытка расходов на ненужные вещи. Позволяет систематически откладывать деньги, создавая подушку безопасности.

Метод "Заплати сначала себе"

Сразу после получения зарплаты откладывайте определенную сумму денег на накопления, прежде чем тратить на что-либо другое.

Преимущества: помогает избежать соблазна потратить деньги на несущественные вещи, гарантируя, что накопления будут первоочередной задачей.

Международный день сбережений был учрежден еще в 1924 году на Международном конгрессе по сбережениям в Милане. С тех пор этот день стал символом финансовой грамотности, привлекая внимание людей к необходимости правильного управления деньгами.

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