Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

От кофе до инфекции: как правильно использовать кофейную гущу

кофе, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 19:23 Фото: pxhere
Ученые предупреждают, что из-за постоянной влажности и теплой среды в кофемашинах создаются идеальные условия для размножения синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). Бактерия может привести к интоксикации, обширным гнойным воспалениям и сепсису, сообщает Zakon.kz.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева подчеркивает, что синегнойная палочка – типичный представитель водной микрофлоры, она способна сохраняться в воде до 1 года при температуре 37°C.

"Бактерия является причиной широкого круга заболеваний человека: от интоксикаций до обширных гнойно-воспалительных процессов и септического шока. Если резервуары для воды не дезинфицируются должным образом, существует риск накопления данной бактерии и образования устойчивой биопленки".Мария Золотарева

Опасность также представляют и самодельные скрабы, которые многие женщины готовят дома из остатков молотого кофе из кофемашины. Как отмечено в материале "Газета.Ru", использование кофейной гущи или других натуральных ингредиентов в домашних косметических средствах может показаться безопасным, но при неправильном хранении и отсутствии стерильности такие смеси могут стать средой для развития синегнойной палочки и других бактерий.

Это, в свою очередь, может вызвать кожные инфекции. 

"Чтобы избежать накопления бактериальных биопленок в резервуаре для воды, рекомендуется тщательно чистить и дезинфицировать кофемашины специальными средствами. А домашние скрабы лучше изготавливать из кофе, не прошедшего через кофемашину, и использовать сразу после изготовления. Важно помнить, что даже натуральные средства требуют внимательного подхода к гигиене, так как они могут представлять угрозу для здоровья".Мария Золотарева

1 октября традиционно отмечался Международный день кофе, так как в это время обычно начинается сбор урожая кофейных зерен. К этому дню специалисты "Роскачества" рассказали, действительно ли пить кофе вредно.

Читайте также

картофель
От фасоли до сельдерея: как разнообразить рацион без картофеля
овчарка квартира
Породы собак: кого лучше оставлять за пределами квартиры
отношение пара еда
Гормоны счастья и домашняя еда: раскрыт путь к сердцу мужчины
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Вред здоровью Врачи Вред Кофе Напитки
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ &quot;Хуторские&quot;
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: