От кофе до инфекции: как правильно использовать кофейную гущу

Ученые предупреждают, что из-за постоянной влажности и теплой среды в кофемашинах создаются идеальные условия для размножения синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). Бактерия может привести к интоксикации, обширным гнойным воспалениям и сепсису, сообщает Zakon.kz.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева подчеркивает, что синегнойная палочка – типичный представитель водной микрофлоры, она способна сохраняться в воде до 1 года при температуре 37°C.

"Бактерия является причиной широкого круга заболеваний человека: от интоксикаций до обширных гнойно-воспалительных процессов и септического шока. Если резервуары для воды не дезинфицируются должным образом, существует риск накопления данной бактерии и образования устойчивой биопленки". Мария Золотарева

Опасность также представляют и самодельные скрабы, которые многие женщины готовят дома из остатков молотого кофе из кофемашины. Как отмечено в материале "Газета.Ru", использование кофейной гущи или других натуральных ингредиентов в домашних косметических средствах может показаться безопасным, но при неправильном хранении и отсутствии стерильности такие смеси могут стать средой для развития синегнойной палочки и других бактерий.

Это, в свою очередь, может вызвать кожные инфекции.

"Чтобы избежать накопления бактериальных биопленок в резервуаре для воды, рекомендуется тщательно чистить и дезинфицировать кофемашины специальными средствами. А домашние скрабы лучше изготавливать из кофе, не прошедшего через кофемашину, и использовать сразу после изготовления. Важно помнить, что даже натуральные средства требуют внимательного подхода к гигиене, так как они могут представлять угрозу для здоровья". Мария Золотарева

1 октября традиционно отмечался Международный день кофе, так как в это время обычно начинается сбор урожая кофейных зерен. К этому дню специалисты "Роскачества" рассказали, действительно ли пить кофе вредно.