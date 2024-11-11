Почему коты уходят из дома
Также знатоки озвучили, есть ли шансы на возвращение животного домой.
Дома небезопасно
К примеру, если кошка в положении и ей скоро рожать, а дома шумно, то питомец может уйти на поиски более спокойного и тихого места. После родов мама-кошка обычно возвращается домой и перетаскивает с собой котят. Чтобы животное так не бродило туда-обратно, надо сразу создать ей спокойную и комфортную обстановку для этого важного события.
Болезнь или травма
Если кошка плохо себя чувствует или получила травму, она может искать убежища под чьим-то крыльцом или в сарае (если живет в загородном доме). В квартире может забиться в самый дальний угол, на который хозяин и не подумает.
Недовольство хозяином
Гордые и независимые питомцы могут уйти от обиды, если хозяин их наказывает физически или уделяет мало внимания. Они, как отмечено в публикации издания РБК Life, не любят быть одинокими и заброшенными.
Переезд
Семья переехала на новое место, но обстановка в новой квартире или доме не понравилась домашнему животному. Новизна вызывает у нее тревогу, стресс и стремление вернуться в знакомое место. Животное способно убежать к старому дому, даже за тысячи километров. На этот случай, можно подстраховаться, в момент переезда и после него уделить коту больше ласки и внимания, а на шею ему прикрепить метку с новым домашним адресом и контактами хозяина.
Фото: Zakon.kz
Половая охота
Животное вступило в период половой зрелости, им руководит инстинкт. Начинается половая охота и кот или кошка убегают на несколько суток и потом возвращаются. Чтобы питомец не сбегал (а кошка не приносила незапланированного приплода), можно подумать о стерилизации или кастрации питомца.
Падение из окна
Такое бывает, если кошки спрыгнула (или вывалилась) из окна или с балкона. Даже если питомец остался живым, в случае падения с высокого этажа, он мог сильно пострадать и уползти в сторону, или его испугали машины и собаки. Чтобы таких падений в принципе не происходило, за животными надо внимательно следить и, оставляя питомца дома одного, закрывать все окна и балконы.
Что-то привлекло интерес животного
Такое бывает с котами, которые живут не в квартирах, а в загородных домах, или если животное за лето владельцы вывозят на дачу. Особенно котята часто теряются из-за интереса к окружающей среде: побежал за кузнечиком, унюхал недалеко вкусные запахи и т. д.
Могут ли коты прийти домой
Животное может вернуться домой, если оно отправилось погулять, но заблудилось а потом все же нашло путь обратно.
Коты и кошки могут отсутствовать от нескольких часов до нескольких дней и даже лет.
Главное, не терять надежду и не сидеть сложа руки, а активно искать любимца семьи. Развесить объявления, дать информацию в тематических сообществах в Сети, сообщить о пропаже всем соседям.
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