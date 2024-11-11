Почему коты уходят из дома

Эксперты назвали основные причины ухода кошки из дома. По данным специалистов, стресс, недовольство хозяином, болезнь могут погнать животное прочь, сообщает Zakon.kz.

Также знатоки озвучили, есть ли шансы на возвращение животного домой.

Дома небезопасно

К примеру, если кошка в положении и ей скоро рожать, а дома шумно, то питомец может уйти на поиски более спокойного и тихого места. После родов мама-кошка обычно возвращается домой и перетаскивает с собой котят. Чтобы животное так не бродило туда-обратно, надо сразу создать ей спокойную и комфортную обстановку для этого важного события.

Болезнь или травма

Если кошка плохо себя чувствует или получила травму, она может искать убежища под чьим-то крыльцом или в сарае (если живет в загородном доме). В квартире может забиться в самый дальний угол, на который хозяин и не подумает.

Недовольство хозяином

Гордые и независимые питомцы могут уйти от обиды, если хозяин их наказывает физически или уделяет мало внимания. Они, как отмечено в публикации издания РБК Life, не любят быть одинокими и заброшенными.

Переезд

Семья переехала на новое место, но обстановка в новой квартире или доме не понравилась домашнему животному. Новизна вызывает у нее тревогу, стресс и стремление вернуться в знакомое место. Животное способно убежать к старому дому, даже за тысячи километров. На этот случай, можно подстраховаться, в момент переезда и после него уделить коту больше ласки и внимания, а на шею ему прикрепить метку с новым домашним адресом и контактами хозяина.

Фото: Zakon.kz

Половая охота

Животное вступило в период половой зрелости, им руководит инстинкт. Начинается половая охота и кот или кошка убегают на несколько суток и потом возвращаются. Чтобы питомец не сбегал (а кошка не приносила незапланированного приплода), можно подумать о стерилизации или кастрации питомца.

Падение из окна

Такое бывает, если кошки спрыгнула (или вывалилась) из окна или с балкона. Даже если питомец остался живым, в случае падения с высокого этажа, он мог сильно пострадать и уползти в сторону, или его испугали машины и собаки. Чтобы таких падений в принципе не происходило, за животными надо внимательно следить и, оставляя питомца дома одного, закрывать все окна и балконы.

Что-то привлекло интерес животного

Такое бывает с котами, которые живут не в квартирах, а в загородных домах, или если животное за лето владельцы вывозят на дачу. Особенно котята часто теряются из-за интереса к окружающей среде: побежал за кузнечиком, унюхал недалеко вкусные запахи и т. д.

Могут ли коты прийти домой

Животное может вернуться домой, если оно отправилось погулять, но заблудилось а потом все же нашло путь обратно.

Коты и кошки могут отсутствовать от нескольких часов до нескольких дней и даже лет.

Главное, не терять надежду и не сидеть сложа руки, а активно искать любимца семьи. Развесить объявления, дать информацию в тематических сообществах в Сети, сообщить о пропаже всем соседям.

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