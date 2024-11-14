Влияние занозы на здоровье: что важно знать

Для многих заноза в пальце – обычный пустяк. Даже если поначалу заноза не мешает, это не означает, что организм устраивает такая ситуация. Насколько безопасно не вытаскивать ее вовсе, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт сети многопрофильных медицинских центров Даниил Серебряков подчеркивает, что тяжесть ситуации зависит от размера занозы, ее материала и места поражения.

Что будет, если не вытащить занозу

Организм будет пытаться избавиться от инородного тела, вокруг занозы начнется воспалительный процесс, который расплавит мягкие ткани и заполнит пространство воспалительной жидкостью. Заноза приобретет подвижность, начнутся болевые ощущения.

Дальше возможны два сценария:

положительный – заноза будет извлечена хирургически или прорвется на поверхность вместе с продуктами воспаления;

отрицательный – воспаление начнется и угаснет в мягких тканях. Заноза, покрывшаяся вокруг капсулой из соединительной ткани, останется в организме навсегда, иногда отдаваясь болезненными ощущениями при надавливании на место ранения.

Стоит помнить, что заноза отнюдь не так безобидна, как можно подумать из-за ее небольших размеров.

Крошечная инородная частица, как отмечено в публикации издания РБК LIfe, может стать проводником в рану грозной инфекции. Речь о столбняке, который быстро развивается, вызывает сильнейшие судороги абсолютно всех мышц, что приводит к невозможности дышать и смерти.

"При попадании загрязненного почвой инородного тела в ткани человека всегда есть высокий риск инфицирования столбняком. Эта инфекция в подавляющем большинстве случаев требует вакцинопрофилактики. Ее схему определяет врач. Кстати, вероятность инфицирования столбняком не зависит от размера занозы". Врач общей практики Марина Бережная

Кроме того, есть вероятность, что заноза спровоцирует развитие серьезного процесса в глубже лежащих тканях – сухожильный панариций, суставной панариций, костный панариций, вплоть до образования различных флегмон.

Как вытащить занозу в домашних условиях

Тщательно промойте пораженный участок.

Обработайте пораженное место растворами, в составе которых есть спирт и другие дезинфицирующие средства.

Определите четкую картину зоны проникновения занозы. Чаще всего заноза входит в мягкие ткани под углом, а не перпендикулярно.

Продезинфицируйте или прокалите булавку, иголку или пинцет.

Попробуйте достать занозу при помощи продезинфицированных подручных инструментов.

После извлечения занозы к поврежденному участку кожи приложите антисептическую повязку, но ни в коем случае не пластырь – он блокирует отверстие для выхода возможного гноя.

Если самостоятельно вытащить занозу не получается

Если инородное тело ощущается и визуально оно расположено полностью под кожей, лучше не рисковать и обратиться к врачу. Если вокруг занозы появились покраснение и отечность, а травмированное место болит, такая ситуация еще опаснее.

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