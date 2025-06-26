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Советы

Кто в кошачьем мире самый умный

Мейн-кун, умные породы, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 12:01 Фото: pixabay
Ученые провели интересное исследование, изучив более чем 4300 кошек, представляющих 26 пород, чтобы выявить различные черты их характера и поведения. По результатам среди самых умных в тройке лидеров оказались абиссинская, бенгальская и бирманская кошки, сообщает Zakon.kz.

Абиссинская кошка

Этим пушистикам требуется интеллектуальная нагрузка. Игрушки и головоломки для животных могут занять их на время. Абиссины дружелюбны к собакам и детям и не принадлежат к тем кошкам, которые постоянно находятся на коленях у хозяина. Они очень независимые.

Фото: pexels

Бенгальская кошка

У этих кошек хорошая память. Они могут "выучить" трюк и разобраться, как открыть дверцу шкафа. Некоторые из них выходят на прогулку на поводке и знают команду "дай пять", а также где спрятаны угощения. Как и абиссинам, породе необходима интеллектуальная нагрузка. Когда таким кошкам скучно, они способны превратиться в "разрушителей" и быть слишком "разговорчивыми". Такой питомец подойдет не каждому.

Фото: pexels

Бирманская кошка

На третьем месте интеллектуального кошачьего рейтинга расположилась бирманская порода – ее характеризует ум и умение ладить как с другими кошачьими, так и с людьми. Это "энергичная, любопытная и игривая" порода, которая "любит интерактивные игрушки и изучает новые трюки". Эти кошки жаждут внимания, часто следуя за своими хозяевами. Они также известны своей разговорчивостью и даже способны обучаться таким играм, как "принеси".

Фото: pixabay

Бурманская кошка

Прекрасно уживается с другими кошками и с людьми. Представители породы энергичны, любопытны и любят играть. Они также нуждаются в общении с человеком и требуют внимания к своей персоне. Это "разговорчивая" порода – вероятно, дают о себе знать сиамские корни: сиамские кошки отличаются высоким интеллектом и любят "поговорить".

Фото: pexels

Корниш-рекс

Корниши энергичные, словно бордер-колли – порода, нуждающаяся в физической и интеллектуальной нагрузке. Пока хозяин занят и не может уделить им время, внимание корнишей могут привлечь интерактивные игрушки, кошачьи головоломки и лабиринты.

Фото: pixabay

Шотландская вислоухая кошка

Шотландские вислоухие – интеллигенты в мире кошек. Это умные, сдержанные однолюбы, которые не потерпят приставаний от незнакомых людей. Иногда, как отмечено в публикации издания РБК Life, они могут поиграть, но чаще предпочтут шумному веселью укромное место. Шотландцы редко выпускают когти для нападения и в целом не агрессивны.

Фото: pixabay

Сфинкс

Приобретая сфинксов, многие владельцы удивляются уровню интеллекта своих новых питомцев. Сфинксы обладают удивительной способностью быстро находить решения в любых ситуациях и отлично поддаются дрессировке благодаря своей любознательной натуре. Из-за прекрасной обучаемости сфинксов и их особенностей поведения многие хозяева сравнивают своих питомцев с собаками.

Фото: pixabay

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Красавцы мейн-куны легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Они очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве.

Фото: pixabay

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Как оказалось, оптимальный режим игр с кошкой включает две-три короткие сессии в день и одну-две более продолжительные – для активных питомцев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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