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Известный врач назвал загадочный вирус, грозящий разными видами рака

Известный врач назвал загадочный вирус, грозящий разными видами рака, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 10:24 Фото: unsplash
Вирус Эпштейна-Барр является одним из самых загадочных и опасных, ведь он есть практически у всех. Об этом 9 декабря 2024 года в программе "О самом главном" заявил известный российский врач общей практики Александр Мясников, сообщает Zakon.kz.

По данным статистики, им заражено 95% человек. Во многих странах, как отметил врач, дети до пяти лет уже имеют антитела к такому патогену.

"Он родственник герпеса. Также остается в организме на всю жизнь. Только вирусы герпеса и ветрянки живут в нервных клетках, а Эпштейна-Барр – в лимфатической системе. Там живет и там реактивируется. Из острых известных болезней он вызывает только одну – инфекционный мононуклеоз", – цитирует Александра Мясникова aif.ru.

По его словам, вирус передается через контакт со слюной – именно в ней максимальная концентрация вируса. После начинается температура, увеличение лимфоузлов, поначалу на шее, затем в других местах, развивается боль в горле. Особенно страдает селезенка – она заметно увеличивается, а еще может быть сыпь на коже. Болезнь, как подчеркнул врач, неопасная и, как правило, проходит сама по себе.

"Единственное – надо запомнить, отправляя ребенка на учебу после инфекции – на три недели надо брать освобождение от физкультуры. Потому что селезенка продолжает оставаться увеличенной – удар локтем случайно, и все, разрыв селезенки со всеми вытекающими проблемами", – пояснил Александр Мясников.

Медик также отметил, что особая опасность такого вируса связана с потенциальном риском онкологических заболеваний.

"17% всех онкологий – это инфекция. ВПЧ, вызывающий рак шейки матки, вирусы гепатита B и C, приводящие к раку печени, а дальше, как правило, идет вирус Эпштейна-Барр, который вызывает рак крови, лейкозы, лимфому Ходжкина, рак желудка, рак головы и шеи".Александр Мясников

Кроме того, как заметил врач, 100% людей с рассеянным склерозом также заражены вирусом Эпштейна-Барр.

При этом, по словам Мясникова, защититься от него практически невозможно, так как это болезнь поцелуев, а отказаться от них вряд ли кто-то захочет. Важно следить за своим иммунитетом, не ослаблять его настолько, чтобы позволить вирусу активизироваться. А значит, нужно меньше стрессов, хороший сон, сбалансированное питание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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