Не для любителей чистоты: какие породы кошек линяют сильнее всего
Избежать линьки нельзя. Но можно этот процесс немного скорректировать. К примеру, обеспечив питомцу хорошее питание, витамины и регулярное вычесывание.
Согласно данным специалистов, особенно сильно питомцы линяют дважды в год, это так называемая сезонная линька.
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Как отмечено в публикации издания РБК Life, к кошкам с высокой степенью линьки относятся шесть пород:
- мейн-кун,
- персидская,
- русская голубая,
- рэгдолл,
- сибирская,
- норвежская лесная.
Несомненно, прежде чем взять в дом животное, нужно хорошо узнать все о его характере и повадках. К примеру, далеко не каждый питомец становится ласковым другом, а некоторые представители кошачьих даже могут напасть на хозяина.
Впрочем, некоторые обладатели котиков уверены, что сохранять благополучие помогают кошки пяти пород, именно они считаются талисманами и приносят счастье, удачу и богатство.