Не для любителей чистоты: какие породы кошек линяют сильнее всего

Линька у кошек – естественный процесс. Однако есть породы кошек, которых лучше не заводить, если владелец не готов к постоянной уборке шерсти. К питомцам с высокой степенью линьки относятся мейн-кун, персидская, русская голубая, рэгдолл, сибирская и норвежская лесная, сообщает Zakon.kz.

Избежать линьки нельзя. Но можно этот процесс немного скорректировать. К примеру, обеспечив питомцу хорошее питание, витамины и регулярное вычесывание.

Согласно данным специалистов, особенно сильно питомцы линяют дважды в год, это так называемая сезонная линька.

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Как отмечено в публикации издания РБК Life, к кошкам с высокой степенью линьки относятся шесть пород:

мейн-кун,

персидская,

русская голубая,

рэгдолл,

сибирская,

норвежская лесная.

Несомненно, прежде чем взять в дом животное, нужно хорошо узнать все о его характере и повадках. К примеру, далеко не каждый питомец становится ласковым другом, а некоторые представители кошачьих даже могут напасть на хозяина.

Впрочем, некоторые обладатели котиков уверены, что сохранять благополучие помогают кошки пяти пород, именно они считаются талисманами и приносят счастье, удачу и богатство.