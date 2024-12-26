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Что может обидеть кошку и как это проявится

Что может обидеть кошку и как проявляется обида у кошек, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 14:46 Фото: pixabay
Кошки – очень чувствительные животные, и их легко обидеть неправильным обращением или невниманием к их потребностям. Они выражают свои эмоции через поведение, поэтому важно понимать, что может их обидеть, и как это проявляется, сообщает Zakon.kz.

Что может обидеть кошку

1. Пренебрежение вниманием:

  • Игнорирование кошки, особенно если она просит ласки или игры.
  • Нехватка общения и заботы у социальных кошек.

2. Грубое обращение

  • Крики, наказания или физическое воздействие (например, шлепки).
  • Резкие движения, пугающие кошку.

3. Нежелательные действия

  • Навязчивые попытки обнять, погладить или держать на руках.
  • Трогание "запретных зон" (живота, лап, хвоста), если кошка этого не любит.

4. Игнорирование сигналов

  • Если кошка шипит, уходит или показывает, что ей неприятно, а человек продолжает навязываться.

5. Изменения в окружающей среде

  • Переезд, смена мебели или даже замена привычной миски для еды.
  • Приход новых людей или животных в дом.

6. Лечение и уход

  • Принудительное купание, стрижка когтей, прием лекарств или использование пипетки от блох.

7. Резкие запахи

  • Использование ароматизаторов, чистящих средств или духов с сильным запахом, который кошка не переносит.

8. Отказ от угощений

  • Если кошка ожидает лакомство, но его не дают, это может вызвать у нее чувство обиды.

Обида у кошки может проявиться изменением поведения: она начнет избегать общения, прятаться или игнорировать человека. Прекратит подходить на зов, будет отказываться идти на руки.

Другим признаком того, что ваше животное могло обидеться является пассивная агрессия: взгляд "искоса", демонстративное отворачивание или пренебрежительное вылизывание шерсти.

Также кошка в качестве знака обиды может сесть спиной и не реагировать вас либо начать царапать мебель, рвать вещи или пакостить в неожиданных местах.

  • К признакам возможной обиды также относят:
  • Снижение активности, отсутствие интереса к играм или привычным развлечениям.
  • Длительное пребывание в одном укромном месте.
  • Проблемы с туалетом – могут быть попытки продемонстрировать недовольство, не пользуясь лотком.
  • Отказ от еды или питья.

Как можно исправить ситуацию?

  • Дайте кошке время. Если она обиделась, важно не навязываться и позволить ей успокоиться.
  • Проявите внимание: нежно заговорите с ней, предложите любимую еду или лакомство.
  • Поиграйте с ней, если проявит к этому интерес.
  • Не пытайтесь насильно брать животное на руки или гладить, если она не хочет.
  • Верните привычные условия (например, любимую подстилку или игрушки).

Кошки ценят внимание и заботу, но их доверие нужно заслужить терпением и уважением к их личным границам.

Ранее британские ученые нашли способ определить, не является ли домашний кот психопатом. В этом поможет специальная анкета.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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