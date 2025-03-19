Какие улицы стоит объезжать жителям Астаны и Алматы 20 марта
На примере 2024 года аналитики дали прогноз возможной ситуации в 2025-м.
"В обоих городах трафик возрастает в канун праздника, то есть 20 марта", – отметили специалисты Sergek ITS 19 марта.
В Астане 20 марта 2024-го по сравнению с обычным будничным днем скорость движения снизилась:
в утренний час пик на:
- пр. Богенбай батыра (в обоих направлениях на 5-11%),
- пр. Тлендиева (запад, на 6-12%),
- пр. Туран (север, на 13%).
в вечерний час пик на:
- пр. Кабанбай батыра (юг, на 12-15%),
- Кургальджинском шоссе (запад, на 10-15% начиная с 13:00 до самой ночи),
- пр. Туран (север) и пр. Абылай Хана (запад) с 15:00 на 5-6%.
В Алматы 20 марта прошлого года увеличение трафика от 19 до 36% наблюдалось практически на всех улицах города.
Особенно среди них аналитики выделили ВОАД (север) и пр. аль-Фараби (восток). Так, на ВОАД трафик увеличился сразу на 36%, на аль-Фараби – на 31%. При этом скорость движения в часы пик практически не изменялась, так как дополнительная нагрузка на дороги распределялась равномерно на весь день.
Фото: Sergek Group
По мнению аналитиков, увеличение трафика 20 марта особенно по таким магистралям, как пр. Богенбай батыра и пр. Тлендиева в Астане и ВОАД и пр. аль-Фараби в Алматы, может быть связано с желанием жителей мегаполисов выехать за их пределы. А длительное празднование Наурыза дает людям такую возможность.
Материал по теме
Что касается дней самого праздника, то, как отметили специалисты, в среднем по сравнению с обычным выходным днем трафика, например, в столице становится меньше, но ближе к вечеру он вырастает, провоцируя незначительное замедление движения на 6-8%.
"В этом году сценарий может повториться, поэтому рекомендуем жителям Астаны и Алматы избегать часов пик, заранее продумывать маршруты, закладывать на 15-20% больше времени на поездки в вечерние часы, выбирать места для участия в празднованиях в пешей доступности и, по возможности, пользоваться общественным транспортом".Аналитики Sergek ITS
17 февраля 2025 года стало известно, что камеры "Сергек" в Алматы начнут фиксировать еще один вид нарушения.