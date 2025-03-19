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Какие улицы стоит объезжать жителям Астаны и Алматы 20 марта

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 13:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В канун Наурыза специалисты Sergek ITS проанализировали загруженность на дорогах Астаны и Алматы в предпраздничные и праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

На примере 2024 года аналитики дали прогноз возможной ситуации в 2025-м.

"В обоих городах трафик возрастает в канун праздника, то есть 20 марта", – отметили специалисты Sergek ITS 19 марта.

В Астане 20 марта 2024-го по сравнению с обычным будничным днем скорость движения снизилась:

в утренний час пик на:

  • пр. Богенбай батыра (в обоих направлениях на 5-11%),
  • пр. Тлендиева (запад, на 6-12%),
  • пр. Туран (север, на 13%).

в вечерний час пик на:

  • пр. Кабанбай батыра (юг, на 12-15%),
  • Кургальджинском шоссе (запад, на 10-15% начиная с 13:00 до самой ночи),
  • пр. Туран (север) и пр. Абылай Хана (запад) с 15:00 на 5-6%.

В Алматы 20 марта прошлого года увеличение трафика от 19 до 36% наблюдалось практически на всех улицах города.

Особенно среди них аналитики выделили ВОАД (север) и пр. аль-Фараби (восток). Так, на ВОАД трафик увеличился сразу на 36%, на аль-Фараби – на 31%. При этом скорость движения в часы пик практически не изменялась, так как дополнительная нагрузка на дороги распределялась равномерно на весь день.

Фото: Sergek Group

По мнению аналитиков, увеличение трафика 20 марта особенно по таким магистралям, как пр. Богенбай батыра и пр. Тлендиева в Астане и ВОАД и пр. аль-Фараби в Алматы, может быть связано с желанием жителей мегаполисов выехать за их пределы. А длительное празднование Наурыза дает людям такую возможность.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 13:36
Как избежать пробок в Алматы и Астане

Что касается дней самого праздника, то, как отметили специалисты, в среднем по сравнению с обычным выходным днем трафика, например, в столице становится меньше, но ближе к вечеру он вырастает, провоцируя незначительное замедление движения на 6-8%.

"В этом году сценарий может повториться, поэтому рекомендуем жителям Астаны и Алматы избегать часов пик, заранее продумывать маршруты, закладывать на 15-20% больше времени на поездки в вечерние часы, выбирать места для участия в празднованиях в пешей доступности и, по возможности, пользоваться общественным транспортом".Аналитики Sergek ITS

17 февраля 2025 года стало известно, что камеры "Сергек" в Алматы начнут фиксировать еще один вид нарушения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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