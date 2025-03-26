"Идти напролом и пробивать лбом стену": Василиса Володина назвала главные ошибки 26 марта

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать сегодня, 26 марта 2025 года, чтобы избежать проблем, сообщает Zakon.kz

Она уточнила, что практически все сутки на небе будет Луна без складывающихся аспектов.

"Это значит, что идти напролом и пробивать лбом стену – плохая тактика. Самое время дать себе обдумать ситуацию, возможно, и сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед", – написала Володина в среду в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 23:00 по московскому времени и до полуночи (с 01:00 до 02:00 по времени Астаны) Луна будет в напряженном взаимодействии с Юпитером.

"Стараемся не "накручивать" себя перед сном тревожными мыслями, иначе долго не получится заснуть. А чтобы меньше тревожиться, например, из-за сложностей в отношениях, обратитесь за подсказкой к профессиональной астрологии", – заключила Василиса.

С гороскопом на 26 марта 2025 года для всех знаков зодиака можете ознакомиться здесь.