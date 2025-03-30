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Василиса Володина рассказала, что всех ожидает в ближайшие 7 месяцев

Василиса Володина дала рекомендации , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 07:47 Фото: Telegram/vassilisav
Звездная астролог Василиса Володина рассказала, что ожидается в период с 30 марта по 23 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Со слов Володиной, 30 марта Нептун перейдет в знак Овна и останется там до 23 октября 2025 года. Это мега-событие по астрологическим меркам, ведь последний раз Нептун гостил в Овне примерно 160 лет назад. И снова что-то заканчивается, что-то начинается – а именно, эпоха идеалистов, новаторов и авантюристов.

Настроение этого периода – сражаться с ветряными мельницами.

"Мы будем более ранимыми и рассеянными, но даже махровые эгоисты захотят побороться за всеобщую справедливость хотя бы в пределах офиса", – пишет Володина в своем Telegram-канале.

В этот период людям будет свойственно:

  • реанимировать старые мечты;
  • экспериментировать с работой, любовью и жизнью;
  • готовность воплощать странные фантазии. Причем от резкой смены имиджа до переезда на край света.
"Еще это время почти детской веры в чудо. Так что даже пессимисты будут активнее покупать лотерейные билеты", – убеждена астролог.

Среди счастливчиков – люди искусства, медики, политики, и, увы, мошенники.

"Так что в погоне за удачей не забывайте о бесплатном сыре. Иначе вместо страны чудес можете случайно попасть в страну дураков", – предостерегает Володина.

А российские мошенники изобрели новый способ вымогательства денег.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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