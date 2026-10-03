Сладкие таблетки – не конфеты: врач предупредила об "аскорбинках"
Она рассказала "Газете.Ru", что большинство людей получает достаточное количество витамина C из продуктов – овощей, фруктов и ягод. При этом добавки не стоит считать надежным средством профилактики простуды: регулярный прием может лишь немного сократить продолжительность и облегчить течение ОРВИ.
Специалист также предупредила, что большие дозы витамина C способны вызвать тошноту, боли в животе и диарею, а у людей с предрасположенностью – повысить риск образования камней в почках. Сладкие "аскорбинки" также содержат сахар, поэтому относиться к ним, как к конфетам не следует.
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