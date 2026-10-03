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Советы

Сладкие таблетки – не конфеты: врач предупредила об "аскорбинках"

Сладкие таблетки не конфеты: врач предупредила об «аскорбинках», фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 22:00 Фото: magnific.com
Терапевт Алла Князева заявила о том, что аскорбиновая кислота может быть полезна при дефиците витамина C, однако при полноценном питании дополнительный прием обычно не дает существенной пользы, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Газете.Ru", что большинство людей получает достаточное количество витамина C из продуктов – овощей, фруктов и ягод. При этом добавки не стоит считать надежным средством профилактики простуды: регулярный прием может лишь немного сократить продолжительность и облегчить течение ОРВИ.

Специалист также предупредила, что большие дозы витамина C способны вызвать тошноту, боли в животе и диарею, а у людей с предрасположенностью – повысить риск образования камней в почках. Сладкие "аскорбинки" также содержат сахар, поэтому относиться к ним, как к конфетам не следует.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказал, как музыка влияет на организм.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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