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Советы

Выехать на природу 15 июня советует Павел Глоба

Советы на 15 июня, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 07:50 Фото: pixabay
Российский астролог Павел Глоба дал несколько рекомендаций на воскресенье 15 июня, сообщает Zakon.kz.

В этот день астролог в своем Telegram-канале рекомендует быть как можно ближе к природе.

"По возможности поезжайте за город и побудьте в тиши и покое на свежем воздухе", – советует Глоба.

Считалось, что именно в такой день небесные сущности могут общаться с людьми посредством символов, знаков, световых и звуковых эффектов.

"Если сегодня вы увидите на небе радугу, или окажетесь под ней – загадайте желание, оно непременно сбудется", – убежден астролог.

По его словам, лунные ритмы призывают к покаянию, избавлению от лживости и чрезмерной гордыни.

Но пока вы раздумываете над тем, куда ехать, можно узнать как закончился первый матч клубного чемпионата мира по футболу с участием Месси.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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