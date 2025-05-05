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Советы

Гороскоп на 5 мая: ловите удачу за хвост

Гороскоп на 5 мая, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 08:35 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 5 мая, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вам остался всего один шаг до достижения цели, пишет Telegram-канал "Гороскоп". Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.

Телец

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы. Все остальное вам будет обеспечено.

Близнецы

Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться – дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.

Рак

Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.

Лев

Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами – это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувства голода и холода.

Дева

Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост и даже не думайте о том, чтобы отложить охоту на завтра.

Весы

На одном желании далеко не уедешь, хотя если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.

Скорпион

Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.

Стрелец

Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и выпивохой недолго заделаться.

Козерог

Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня, – это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.

Водолей

Сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей. Некоторые из них, пожалуй, имеет смысл записать – вдруг в будущем пригодятся.

Рыбы

Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.

В этом месяце звезды обещают сюрпризы в любви для некоторых знаков зодиака.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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