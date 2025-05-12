Что стоит знать о сахаре

Большинство из нас не задумываются, сколько сахара съедают за день. По самым скромным подсчетам, только в булочке с кофе, перекусе уже содержится 65-75 г сахара. Кроме того, сахар есть еще в соусах, фруктах, кашах быстрого приготовления, даже колбасах и сосисках, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук Антонина Стародубова приводит современные рекомендации. Согласно им, доля простых углеводов в питании не должна превышать 10% от калорийности суточного рациона.

"Если посчитать это на средний рацион в 2000 ккал, то получится 50 г сахара в день. Однако сегодня большинство специалистов считают, что лучше не употреблять больше 25 г простых углеводов в день. И уже точно не стоит превышать эту норму людям с избыточной массой тела, так как повышаются риски метаболических нарушений, в том числе сахарного диабета". Антонина Стародубова

По словам специалиста, в одной чайной ложке содержится 4 г сахара, чайной ложке с горкой – уже 6-8 г.

"Если три раза в день выпить чай или кофе с одной чайной ложкой сахара, то это уже 12 г при рекомендуемой норме в 25 г. Стоит добавить еще 1-2 печенья или 2-3 шоколадных конфеты, и вы уже выполнили дневную норму. Много сахара в мороженом – около 20 г на 100 г, в ложечке меда – около 15 г простых углеводов". Антонина Стародубова

Диетолог советует отучить себя хотя бы от добавления сахара в чай и кофе.

На десерт врач рекомендует ягоды и фрукты. Тем, кто не может отказаться от сладкого, Стародубова советует выбирать более полезные варианты. Например, овсяное печенье, в котором много пищевых волокон.

Еще лучше приготовить такое печенье самому и добавить минимум сахара. Также в магазинах можно найти яблочную пастилу или мармелад (они бывают даже без добавленного сахара), в них тоже есть пищевые волокна. Еще один полезный и вкусный вид десерта – натуральное желе с фруктами или ягодами.

Самыми коварными являются сладкие напитки, продолжает эксперт в разговоре с АиФ.

"В стакане сладкой газировки содержится около 20 г сахара – это 5-6 чайных ложек. Если выпить бутылку 0,5 мл, то вы получите уже дневную норму сахара. Особенно любят злоупотреблять сладкими напитками подростки. Они думают, что пьют, а на самом деле едят! Потому что получают сразу много калорий и простых углеводов. Эти дополнительные калории при регулярном длительном приеме могут привести к набору избыточной массы тела. Дальше могут присоединиться нарушение обмена веществ, инсулинорезистентность и как крайний вариант – сахарный диабет, который все чаще выявляется у молодых". Антонина Стародубова

Также врач не советует заменять сахар подсластителями:

"Лучше все-таки полностью ограничивать и простые углеводы, и заменители. Появились исследования, что, например, фруктоза повышает риски неалкогольной жировой болезни печени".

При этом фруктовые и овощные соки без меры употреблять не стоит, их тоже нужно ограничивать из-за большого количества простых углеводов, которые очень быстро усваиваются.

Кстати, сахар есть и в молоке (лактоза), но употребление молочных продуктов врачи не ограничивают. Также нет ограничений по употреблению фруктов и ягод, сладких овощей. В день рекомендуется съедать минимум 150 г фруктов и ягод, овощей немного побольше – 250-300 г.

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