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Названо опасное летнее угощение для кошек и собак

кошка и стакан с мороженым, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 17:25 Фото: pixabay
Домашние питомцы весьма тяжело переносят жару, поскольку, в отличие от людей, не могут эффективно охлаждать организм через потоотделение. При этом угощать их мороженым категорически не рекомендуется, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с изданием "Газета.Ru" доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко пояснила, что мороженое содержит молочный сахар – лактозу, для расщепления которой у взрослых кошек и собак часто не хватает необходимого фермента.

Это может приводить к серьезным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

По словам ветеринара, употребление молочных продуктов может вызывать у животных диарею, тошноту и боли в животе, а также аллергические реакции, сопровождающиеся зудом и покраснением кожи.

Кроме того, продолжила специалист, мороженое обычно является высококалорийным продуктом с большим содержанием жиров, что создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

При регулярном употреблении это повышает риск развития панкреатита и других заболеваний пищеварительной системы.

Даже альтернативные варианты, такие как сорбеты, не являются безопасными, подчеркнула эксперт: в них часто содержится большое количество сахара или опасные для животных подсластители, например ксилит, который может вызывать тяжелое отравление.

Конечно же, отдельную угрозу представляют десерты с шоколадом, содержащим теобромин и кофеин – вещества, опасные для сердца и нервной системы животных. Также вред могут нанести искусственные красители и ароматизаторы, вызывающие аллергию и расстройства пищеварения.

Ветеринар подчеркнула, что лучше не давать питомцам человеческие десерты и выбирать для них специальные лакомства, разработанные с учетом их потребностей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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