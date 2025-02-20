Как казахстанцы реагируют на счета за коммунальные услуги

Популярный блогер из Астаны Алексей Лодочников, периодически снимающий юмористические ролики на злобу дня, не пропустил тему счетов за коммунальные услуги и снял видео с реакцией на квитанцию, сообщает Zakon.kz.

На кадрах блогер изображает шок от увиденных в квитанции цифр.

"Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда", – говорит голос за кадром.

Оценив ролик, подписчики блогера поспешили высказаться о возросших счетах за коммунальные услуги. Отметим, что казахстанцы не унывают, и по большей части шутят и иронизируют по поводу этой темы.

Оказывается, у всех так, хорошо, что увидела пост, чуть ли не завтра на разборку собралась.

Я тоже в шоке, дома запретила всем мыться.

Жить будем при свечах и костер разжигать.

Видимо боржоми из крана течет.

И заряжать сотку с пауэрбанком на работе.

За 85 квадратов комуслуги вышли 60 тыс. и это без интернета. Ощущение, будто аренду платим за свою же квартиру. Раньше хоть так больно по карману не били.

Идти разбираться надо в Ерц, в Астана Су арнасы, там сказали бардак у них и заявление писать на перерасчет.

Мой шок в шоке в этом месяце от коммуналки.

С такими счетами точно будем жить при свечах... и смех и грех...

Дешевле же, чем платить аренду за квартиру.

Судя по квитанции, будто в доме я не одна живу, а табор целый, который пользуется всеми благами, пока я весь день на работе, но по факту я одна.

Счетчик живет своей жизнью кажется, мотает вне себя как будто голодный.

Это ты еще в Алматы не жил.

Меня добили цены на коммуналку и картофель...

Не присылайте мне квитанции, мне неприятно.

И смешно, и не смешно...

В Казахстане реализуют программу "Тариф в обмен на инвестиции", в рамках которой в стране повышают тарифы на коммунальные услуги. Спикер Сената Маулен Ашимбаев, говоря о повышении тарифов на комуслуги, заявил, что это наследство, которое досталось от предыдущего периода. При этом в Минэкономики заверяли, что рост будет плавным. Между тем алматинцы обратили внимание на резкий рост тарифов за воду. Специалисты объяснили им причину.