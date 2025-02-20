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Общество

Как казахстанцы реагируют на счета за коммунальные услуги

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:12 Фото: Zakon.kz
Популярный блогер из Астаны Алексей Лодочников, периодически снимающий юмористические ролики на злобу дня, не пропустил тему счетов за коммунальные услуги и снял видео с реакцией на квитанцию, сообщает Zakon.kz.

На кадрах блогер изображает шок от увиденных в квитанции цифр.

"Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда", – говорит голос за кадром.

Оценив ролик, подписчики блогера поспешили высказаться о возросших счетах за коммунальные услуги. Отметим, что казахстанцы не унывают, и по большей части шутят и иронизируют по поводу этой темы.

  • Оказывается, у всех так, хорошо, что увидела пост, чуть ли не завтра на разборку собралась.
  • Я тоже в шоке, дома запретила всем мыться.
  • Жить будем при свечах и костер разжигать.
  • Видимо боржоми из крана течет.
  • И заряжать сотку с пауэрбанком на работе.
  • За 85 квадратов комуслуги вышли 60 тыс. и это без интернета. Ощущение, будто аренду платим за свою же квартиру. Раньше хоть так больно по карману не били.
  • Идти разбираться надо в Ерц, в Астана Су арнасы, там сказали бардак у них и заявление писать на перерасчет.
  • Мой шок в шоке в этом месяце от коммуналки.
  • С такими счетами точно будем жить при свечах... и смех и грех...
  • Дешевле же, чем платить аренду за квартиру.
  • Судя по квитанции, будто в доме я не одна живу, а табор целый, который пользуется всеми благами, пока я весь день на работе, но по факту я одна.
  • Счетчик живет своей жизнью кажется, мотает вне себя как будто голодный.
  • Это ты еще в Алматы не жил.
  • Меня добили цены на коммуналку и картофель...
  • Не присылайте мне квитанции, мне неприятно.
  • И смешно, и не смешно...

В Казахстане реализуют программу "Тариф в обмен на инвестиции", в рамках которой в стране повышают тарифы на коммунальные услуги. Спикер Сената Маулен Ашимбаев, говоря о повышении тарифов на комуслуги, заявил, что это наследство, которое досталось от предыдущего периода. При этом в Минэкономики заверяли, что рост будет плавным. Между тем алматинцы обратили внимание на резкий рост тарифов за воду. Специалисты объяснили им причину.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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