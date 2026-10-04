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Советы

После 40 необязательно часами тренироваться в зале: эксперт назвал альтернативу

После 40 не обязательно часами ходить в зал: эксперт назвал альтернативу, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 19:48 Фото: magnific.com
Американский фитнес-тренер заявил о том, что людям старше 40 лет необязательно проводить много времени в спортзале, чтобы поддерживать мышцы, силу и подвижность. По его мнению, для этого может быть достаточно 10 минут целевых силовых упражнений в день, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, 63-летний Дайкелер, который 28 лет руководит фитнес-брендом BODi, советует чередовать группы мышц: например, в один день тренировать грудь, в другой – верхнюю часть тела, затем ноги и ягодицы.

"10 минут в день – и вы сможете наращивать и поддерживать мышцы", – отметил эксперт.

При этом он рекомендует сочетать силовые нагрузки с кардио и упражнениями на гибкость. С возрастом, по словам Дайкелера, главной целью тренировок должны становиться не внешний вид, а сила, мобильность и способность сохранять самостоятельность.

Для более заметного снижения веса эксперт советует увеличить продолжительность ежедневной активности до 20-30 минут.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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