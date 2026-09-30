Шаги, таблетки и "биологический возраст": ученый развеял мифы о старении
Как пишет KP.RU со ссылкой на ученого, у старения нет одной причины, которую можно было бы "выключить" с помощью препарата. Современная наука рассматривает его как комплекс взаимосвязанных процессов. Исследования средств против старения продолжаются, однако препараты, продлевающие жизнь мышам, нередко не показывают аналогичного результата у людей.
Москалев также отметил, что определенное количество шагов в день не способно остановить старение. Важнее регулярные физические упражнения, которые помогают сохранять мышечную массу, силу и выносливость.
Еще одним мифом ученый назвал возможность точно определить "биологический возраст". По его словам, старение нужно оценивать по совокупности показателей: изменение одного биомаркера само по себе не означает омоложение организма.
Ранее сообщалось, какие средства помогают замедлить старение кожи вокруг глаз.