Шаги, таблетки и "биологический возраст": ученый развеял мифы о старении

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал о распространенных заблуждениях, связанных со старением организма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU со ссылкой на ученого, у старения нет одной причины, которую можно было бы "выключить" с помощью препарата. Современная наука рассматривает его как комплекс взаимосвязанных процессов. Исследования средств против старения продолжаются, однако препараты, продлевающие жизнь мышам, нередко не показывают аналогичного результата у людей.

Москалев также отметил, что определенное количество шагов в день не способно остановить старение. Важнее регулярные физические упражнения, которые помогают сохранять мышечную массу, силу и выносливость.

Еще одним мифом ученый назвал возможность точно определить "биологический возраст". По его словам, старение нужно оценивать по совокупности показателей: изменение одного биомаркера само по себе не означает омоложение организма.

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