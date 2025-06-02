Серьезные риски совместной жизни детей и кошек

Домашние животные – неотъемлемая часть жизни множества семей. Питомцы могут стать для ребенка друзьями, а также способом развивать эмпатию и чувство ответственности. Но с гигиенической точки зрения совместное проживание с животными требует серьезного подхода, сообщает Zakon.kz.

Врач-гигиенист Ольга Милушкина подчеркивает: животное в доме – это всегда ответственность, особенно если в семье есть дети.

Во-первых, по словам доктора медицинских наук, необходимо понимать, что домашние питомцы могут быть источником более чем 200 зоонозных заболеваний – инфекций, передающихся от животных человеку.

"К самым известным относятся токсоплазмоз, стригущий лишай, бешенство, сальмонеллез, чесотка, бруцеллез, а также аллергические реакции, вызванные шерстью, перхотью или кормами для животных. Особенно уязвимы к таким заболеваниям беременные женщины, дети младше пяти лет, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом". Ольга Милушкина

Поэтому, как заявила специалист в разговоре с "АиФ", решение завести животное должно быть взвешенным, согласованным всеми членами семьи и учитывать здоровье каждого из них.

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Во-вторых, важно соблюдать основные санитарные и гигиенические правила при содержании питомцев.

К примеру, регулярная вакцинация, противопаразитарная обработка, уход за шерстью, лапами и полостью рта животных – это обязательные мероприятия, предотвращающие распространение инфекций.

Кроме того, лотки, клетки, миски и другие аксессуары животных следует располагать отдельно от кухонной зоны, а уборку проводить только в перчатках.

Милушкина также уточняет, что особого внимания заслуживает обучение детей правильному поведению с животными:

"Нельзя оставлять малышей до трех лет наедине с питомцами. Даже самое спокойное животное может повести себя непредсказуемо. Родители должны объяснять ребенку, как взаимодействовать с животным бережно и без вреда для обеих сторон. Воспитание должно быть последовательным: нельзя пугать животное, дергать его за уши или хвост, подходить во время еды".

Также важно помнить, что животное – это не игрушка. Оно требует регулярного ухода, времени, пространства и средств.

И конечно, питомец – это фактор социализации, эмоциональной поддержки и даже развития интеллектуальных навыков у ребенка.

Подводя итог, врач отмечает следующее:

"Питомцы могут и должны быть нашими друзьями, но их присутствие в доме требует соблюдения определенных санитарно-гигиенических норм. Только тогда общение с ними будет не только радостным, но и безопасным для всей семьи. Забота о здоровье животного – это в первую очередь забота о здоровье ребенка и всех членов семьи".

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