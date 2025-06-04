#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
512.1
583.64
6.5
Советы

Сложный старт, яркий финал: что обещают звезды 4 июня

сложный старт, яркий финал, звезды, 4 июня, астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:34 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как провести сегодняшний день, 4 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Луна не согласна с Юпитером по многим вопросам до 14:00 по московскому времени (до 16:00 по времени Астаны).

"Для нас это значит, что сохранить четкую позицию без преувеличений, не уходя в сторону сомнений или чрезмерного оптимизма будет непросто. Самое время уделять внимание не только стратегии, но и конкретным шагам и действиям", – написала Володина в среду в своем Telegram-канале.

С 14:00 до 17:00 (с 16:00 до 19:00), как уточнила астролог, наступает "кенодромия", как сказали бы древние греки.

"А мы скажем "холостая", без аспектов. И можно выдохнуть, не стараясь все и везде успеть", – считает Василиса.

С 17:00 до 18:00 (с 19:00 до 20:00), по расчетам Володиной, Сатурн потребует более серьезного отношения к обязанностям – раньше с работы не уйти, делаем то, что необходимо.

"После 18:00 (20:00) день расцветает совсем другими красками – с чувством выполненного долга на гармоничном аспекте Луны с Солнцем устраиваем себе приятный вечер в дружеской или семейной компании с шутками и теплыми душевными разговорами или отправляемся на концерт любимой популярной группы", – заключила она.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:34
Астрологи назвали знаки, которые уходят из отношений со скандалом

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых июнь 2025 года порадует деньгами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кому нельзя есть много клубники и черешни
Советы
11:11, Сегодня
Кому нельзя есть много клубники и черешни
Врач назвала необычный признак проблемы с щитовидной железой
Советы
08:45, Сегодня
Врач назвала необычный признак проблемы с щитовидной железой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: