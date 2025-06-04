Сложный старт, яркий финал: что обещают звезды 4 июня

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как провести сегодняшний день, 4 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Луна не согласна с Юпитером по многим вопросам до 14:00 по московскому времени (до 16:00 по времени Астаны).

"Для нас это значит, что сохранить четкую позицию без преувеличений, не уходя в сторону сомнений или чрезмерного оптимизма будет непросто. Самое время уделять внимание не только стратегии, но и конкретным шагам и действиям", – написала Володина в среду в своем Telegram-канале.

С 14:00 до 17:00 (с 16:00 до 19:00), как уточнила астролог, наступает "кенодромия", как сказали бы древние греки.

"А мы скажем "холостая", без аспектов. И можно выдохнуть, не стараясь все и везде успеть", – считает Василиса.

С 17:00 до 18:00 (с 19:00 до 20:00), по расчетам Володиной, Сатурн потребует более серьезного отношения к обязанностям – раньше с работы не уйти, делаем то, что необходимо.

"После 18:00 (20:00) день расцветает совсем другими красками – с чувством выполненного долга на гармоничном аспекте Луны с Солнцем устраиваем себе приятный вечер в дружеской или семейной компании с шутками и теплыми душевными разговорами или отправляемся на концерт любимой популярной группы", – заключила она.

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