Змеи устраивают "свадьбы": 12 июня – день, когда лучше сидеть дома
Согласно поверьям, этот день требует осторожности в действиях, чтобы избежать неприятностей. Также верили, что в Змеиный праздник эти рептилии становятся особенно агрессивными и могут напасть безо всякой причины.
К примеру, считалось, что если укусит змея, то вылечить пострадавшего не сможет ни один целитель.
А еще в этот день готовили обереги от нечисти и делали любовные привороты, используя при этом шкурки змей, нитки. Девушки, чтобы полюбил мужчина, брали нитки, завязывали на них столько узелков, сколько парню лет. Затем нитки заговаривали особым образом, помещали в шкурку змеи и закапывали в землю.
Также, как говорится в публикации издания "Новые известия", было принято очищать двор и дом от мусора, жечь старую солому, чтобы в ней случайно не притаились змеи и чтобы привлечь положительную энергетику.
Что можно делать
- В этот день принято сажать бобы, приговаривая при этом особые слова на хороший урожай.
- Можно верить снам в ночь на 12 июня. Они считаются вещими. Но если сон плохой, то его лучше не рассказывать, иначе сбудется.
- Поскольку этот день непостный, то есть можно все что хочется.
- Хозяйки, чтобы обезопасить себя от неприятностей, срывали пионы и их лепестки разбрасывали по всему дому и у порога. Предки верили, что этот цветок сможет уберечь жилище от несчастья.
Что нельзя делать
- В этот день нельзя было убивать змею. Считалось, что этим можно взять на себя 40 грехов. Еще опасались, что змеиные соплеменники отомстят каждому, кто навредит им.
- Нельзя разводить костры: огонь мог привлечь нечисть, избавиться от которой будет очень сложно.
- Выходить из дома также было нежелательно – день считался чрезвычайно травмоопасным, поэтому и в доме следовало быть осторожными и заниматься относительно безопасными делами.
- Нельзя покупать посуду – она обязательно разобьется или сломается.
- Ничего не поднимать с земли. С подобранной вещью в дом можно было принести какой-нибудь наговор или порчу. По той же причине в этот день не заводили новых знакомств и не приглашали гостей.
- Нельзя было врать, иначе ждут неприятности в финансах, можно обеднеть.
- В этот день нежелательно переезжать: будет сложно прижиться на новом месте.
Приметы
- Если утром трава без росы, значит вечером будет дождь.
- На рассвете и закате солнце чистое, бледно-розового или золотистого цвета – ближайшие дни будут погожими.
- Обильное цветение шиповника обещало суровую зиму.
- Если кувшинки закрывались и уходили под воду, значит будут дожди.
- Если с утра в этот день жаркая погода, то лето будет знойным.
- Дожди в этот день сулили много грибов.
Стоит отметить, что сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. К примеру, как сказано в материале РБК Life, считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни: вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.
2 июня 2026 года российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал фото первого и крупнейшего в мире космодрома, снятое с борта Международной космической станции (МКС). Ученый также напомнил, что Байконур в этот день празднует день основания.