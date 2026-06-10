Змеи устраивают "свадьбы": 12 июня – день, когда лучше сидеть дома

В народе 12 июня называют Змеиным праздником или Змеевиком. Раньше считали, что в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Отсюда и пошло такое необычное название для праздника, сообщает Zakon.kz.

Согласно поверьям, этот день требует осторожности в действиях, чтобы избежать неприятностей. Также верили, что в Змеиный праздник эти рептилии становятся особенно агрессивными и могут напасть безо всякой причины.

К примеру, считалось, что если укусит змея, то вылечить пострадавшего не сможет ни один целитель.

А еще в этот день готовили обереги от нечисти и делали любовные привороты, используя при этом шкурки змей, нитки. Девушки, чтобы полюбил мужчина, брали нитки, завязывали на них столько узелков, сколько парню лет. Затем нитки заговаривали особым образом, помещали в шкурку змеи и закапывали в землю.

Также, как говорится в публикации издания "Новые известия", было принято очищать двор и дом от мусора, жечь старую солому, чтобы в ней случайно не притаились змеи и чтобы привлечь положительную энергетику.

Что можно делать

В этот день принято сажать бобы, приговаривая при этом особые слова на хороший урожай.

Можно верить снам в ночь на 12 июня. Они считаются вещими. Но если сон плохой, то его лучше не рассказывать, иначе сбудется.

Поскольку этот день непостный, то есть можно все что хочется.

Хозяйки, чтобы обезопасить себя от неприятностей, срывали пионы и их лепестки разбрасывали по всему дому и у порога. Предки верили, что этот цветок сможет уберечь жилище от несчастья.

Что нельзя делать

В этот день нельзя было убивать змею. Считалось, что этим можно взять на себя 40 грехов. Еще опасались, что змеиные соплеменники отомстят каждому, кто навредит им.

Нельзя разводить костры: огонь мог привлечь нечисть, избавиться от которой будет очень сложно.

Выходить из дома также было нежелательно – день считался чрезвычайно травмоопасным, поэтому и в доме следовало быть осторожными и заниматься относительно безопасными делами.

Нельзя покупать посуду – она обязательно разобьется или сломается.

Ничего не поднимать с земли. С подобранной вещью в дом можно было принести какой-нибудь наговор или порчу. По той же причине в этот день не заводили новых знакомств и не приглашали гостей.

Нельзя было врать, иначе ждут неприятности в финансах, можно обеднеть.

В этот день нежелательно переезжать: будет сложно прижиться на новом месте.

Фото: pexels

Приметы

Если утром трава без росы, значит вечером будет дождь.

На рассвете и закате солнце чистое, бледно-розового или золотистого цвета – ближайшие дни будут погожими.

Обильное цветение шиповника обещало суровую зиму.

Если кувшинки закрывались и уходили под воду, значит будут дожди.

Если с утра в этот день жаркая погода, то лето будет знойным.

Дожди в этот день сулили много грибов.

Стоит отметить, что сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. К примеру, как сказано в материале РБК Life, считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни: вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

2 июня 2026 года российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал фото первого и крупнейшего в мире космодрома, снятое с борта Международной космической станции (МКС). Ученый также напомнил, что Байконур в этот день празднует день основания.