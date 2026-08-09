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Можно ли пить квас за рулем: нутрициолог предупредила об алкотестере

квас, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 09:55 Фото: magnific
Квас – продукт брожения, поэтому даже в натуральном напитке содержится небольшое количество алкоголя. Нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от кваса и в каких случаях его употребление может быть нежелательным, сообщает Zakon.kz.

Беременным, по словам нутрициолога Юлии Орловой, квас лучше не пить или ограничиться минимальным количеством. В зависимости от рецепта содержание алкоголя в натуральном квасе обычно составляет 0,5-1,2%, а иногда бывает выше. Кроме того, напиток может усиливать газообразование и вызывать дискомфорт, пишет "Доктор Питер".

Детям до трех лет Орлова не рекомендует давать квас из-за содержания алкоголя и возможного раздражающего действия на незрелый желудочно-кишечный тракт. Детям постарше напиток можно давать в небольших количествах при отсутствии противопоказаний.

Водителям перед поездкой нутрициолог также советует отказаться от кваса или ограничиться небольшой порцией. Если выпить много напитка, например, около литра и более, алкотестер может показать положительный результат.

По словам Орловой, квас также нежелателен при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, рефлюксе, заболеваниях печени, диабете, склонности к метеоризму и синдроме раздраженного кишечника. Не стоит употреблять его и во время лечения или ремиссии алкогольной зависимости, а также при индивидуальной непереносимости дрожжей.

Отдельно эксперт предупреждает о хранении натурального кваса. Его нужно держать в холодильнике, поскольку при комнатной температуре процесс брожения продолжается, концентрация алкоголя может увеличиваться, а в напитке может размножаться патогенная микрофлора.

Не стоит пить квас, если он перебродил, в нем появилась плесень, изменился запах или образовалась необычно обильная пена. Если напиток несколько часов хранился в жару без холодильника, от него также лучше отказаться.

Ранее Zakon.kz собрал пять напитков, которые помогут быстро освежиться в жару.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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