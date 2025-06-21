Для здоровья и настроения: как правильно играть с кошкой

Оптимальный режим игр с кошкой включает две-три короткие сессии в день и одну-две более продолжительные – для активных питомцев, сообщает Zakon.kz.

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета Юлия Меликова напоминает: кошки – хищники от природы, и им необходимо регулярно реализовывать охотничий инстинкт. А в условиях квартиры помочь им в этом могут только внимательные хозяева.

"Во-первых, физическая активность укрепляет мышцы и суставы, поддерживает вес и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, игры способствуют снижению стресса, нормализации сна и улучшению настроения. В-третьих, совместные игры укрепляют связь между кошкой и хозяином", – рассказала Меликова агентству городских новостей "Москва".

Она порекомендовала выбирать игры и игрушки, имитирующие охоту, а также головоломки: удочки с перьями, двигающиеся игрушки на веревочке, кормушки-пазлы и шарики с лакомствами.

А вот всем знакомые лазерные указки лучше не использовать: они вызывают у животного, так и не получившего "добычу", фрустрацию. По этой же причине обязательно позвольте питомцу поймать игрушку.

Конечно, не все любят кошек – некоторые предпочитают собак. Для собачников мы составили список самых дружелюбных и ласковых пород.