#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Советы

Для здоровья и настроения: как правильно играть с кошкой

Кошка, питомец, домашнее животное, советы , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 10:00 Фото: pixabay
Оптимальный режим игр с кошкой включает две-три короткие сессии в день и одну-две более продолжительные – для активных питомцев, сообщает Zakon.kz.

Доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета Юлия Меликова напоминает: кошки – хищники от природы, и им необходимо регулярно реализовывать охотничий инстинкт. А в условиях квартиры помочь им в этом могут только внимательные хозяева.

"Во-первых, физическая активность укрепляет мышцы и суставы, поддерживает вес и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, игры способствуют снижению стресса, нормализации сна и улучшению настроения. В-третьих, совместные игры укрепляют связь между кошкой и хозяином", – рассказала Меликова агентству городских новостей "Москва".

Она порекомендовала выбирать игры и игрушки, имитирующие охоту, а также головоломки: удочки с перьями, двигающиеся игрушки на веревочке, кормушки-пазлы и шарики с лакомствами.

А вот всем знакомые лазерные указки лучше не использовать: они вызывают у животного, так и не получившего "добычу", фрустрацию. По этой же причине обязательно позвольте питомцу поймать игрушку.

Конечно, не все любят кошек – некоторые предпочитают собак. Для собачников мы составили список самых дружелюбных и ласковых пород.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Самые преданные жены по знаку зодиака
Советы
11:45, Сегодня
Самые преданные жены по знаку зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня
Советы
09:14, Сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня
Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
Советы
18:20, 20 июня 2025
Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: