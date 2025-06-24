Какой мед лечит лучше антибиотиков
Как пишет журнал Applied and Environmental Microbiology, в отличие от обычного меда европейских пчел, этот продукт сохраняет лечебные качества даже при нагревании и длительном хранении.
Секрет устойчивости – в составе. Если антибактериальная активность традиционного меда в основном связана с перекисью водорода, то у австралийского меда действие обеспечивается не только ею, но и специфическими неперекисными соединениями. Именно они делают его потенциальным оружием в борьбе с одной из глобальных угроз – устойчивостью бактерий к антибиотикам.
Исследователи подчеркивают: все образцы, собранные в разных регионах страны, демонстрируют стабильную антибактериальную активность. Это открывает путь к коммерческому использованию продукта в медицине и фармацевтике. Однако есть и ограничения – один улей дает всего около полулитра меда в год. Тем не менее содержание таких ульев проще и дешевле, что дает шанс на расширение производства в будущем.
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