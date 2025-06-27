Холодная вода может стать смертельно опасной в жару

Многие с приходом жары любят принимать холодный душ, чтобы освежиться. Но, по словам медиков, это решение может стать фатальной ошибкой. Профессор Адам Тейлор из Англии подчеркивает, что холодный душ особо опасен для людей с гипертонией и заболеваниями сердца, сообщает Zakon.kz.

А еще, продолжает специалист, есть риск повреждения внутренних органов в тех случаях, если тело продолжает оставаться горячим изнутри долгое время.

Так, во время жары, когда тело начинает перегреваться, оно посылает сигналы организму, что пора охладиться, после чего включаются внутренние механизмы охлаждения. Это может быть выделение тепла в окружающую среду за счет теплового излучения. Также работает и потоотделение. Если температура все выше повышается, то именно выделение пота становится основным методом охлаждения.

Для поддержания внутренних механизмов охлаждения кровеносные сосуды меняются в диаметре. Находящиеся ближе к коже расширяются для пропускания большего количества крови. А при воздействии холода кровеносные сосуды, расположенные вблизи кожи, сужаются, что приводит к уменьшению притока крови к этим областям.

Таким образом, в контексте охлаждения тела принятие холодного душа приводит к обратному эффекту, поскольку к поверхности кожи поступает меньше крови. Это будет удерживать тепло внутри и вокруг ваших органов, вместо того чтобы избавляться от него. По сути, вы обманываете свое тело, заставляя его не охлаждаться, а на самом деле сохранять тепло.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "АиФ", холодная вода может вызывать шок, из-за чего сосуды сжимаются резко, растет артериальное давление, сердце сокращается, преодолевая выросшее сопротивление.

Реакция на холодовой шок может еще привести к нерегулярному сердцебиению и даже смерти при переходе от очень высокой температуры к очень низкой. Конечно же, такие экстремальные последствия встречаются не часто, но все же стоит помнить о рисках.

Есть и еще одна причина, почему не стоит отдавать предпочтение холодной воде. В жару при усиленном потоотделении кожа становится более загрязненной. Холодная вода не смывает это все. Она также стягивает кожу. Это может потенциально задерживать кожное сало и грязь в порах, что приводит к появлению черных или белых точек и прыщей.

"Не стоит делать выбор в пользу горячего душа в жару. Лучше всего отдать предпочтение теплому", – сказано в заключительной части.

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