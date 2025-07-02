#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Советы

Кому стоит отказаться от урюка

урюк, польза, врачи, здоровье, вред, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 13:48 Фото: pixabay
Специалисты с сожалением отмечают, что урюк часто остается в тени более популярных сухофруктов. При этом он не уступает многим из них по полезным свойствам. Он богат витаминами, микроэлементами и полезен для пищеварения, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что урюк можно перепутать с курагой, однако это два разных вида сухофруктов.

Чтобы получить курагу, абрикос разрезают на две части, удаляют косточку и сушат фрукт на солнце около недели.

По словам бренд-шефа Ярослава Ключевского, урюк, в отличие от кураги, обладает более ярким и насыщенным вкусом. Еще один сухофрукт из абрикоса – кайса. Он похож на курагу, его сушат без косточки, но целиком.

Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова подчеркивает, что урюк сохраняет полезные свойства, поскольку высыхает на дереве естественным образом, под воздействием солнечных лучей и ветра.

В урюке содержится большое количество пищевых волокон, витаминов А, С и Е, каротина, железа, магния, калия, фосфора и токоферола.

Врач советует употреблять сухофрукт в первой половине дня.

В продолжении специалист заявляет, что урюк улучшает пищеварение, поддерживает зрение, заряжает энергией, улучшает состояние кожи.

Однако, как отмечено в публикации издания РБК Life, в некоторых случаях употребление урюка бывает нежелательным.

При каких состояниях следует вводить его в рацион с осторожностью:

  • сахарный диабет;
  • чувствительность к бета-каротину;
  • аллергические реакции;
  • низкое давление;
  • определенные патологии желудочно-кишечного тракта;
  • непереносимость урюка.
"Не стоит забывать, что урюк – это не средство лечения основного заболевания, а вид диетотерапии (в дополнение к лекарствам – основному лечению)".Эльвина Бинатова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 13:48
Отдыхать тоже нужно уметь: советы врача, которые стоит знать

Большинство людей уже давно отошли от книг и печатных изданий, предпочитая гаджеты. Будь то компьютер, телефон или планшет. Ранее офтальмолог Наталья Шмырева рассказала, действительно ли опасны телефоны для зрения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Гороскоп на 2 июля: будьте внимательнее к мелочам
Советы
07:50, Сегодня
Гороскоп на 2 июля: будьте внимательнее к мелочам
46-летняя британка рассказала, почему живет под одной крышей с бывшими мужьями
Советы
07:35, Сегодня
46-летняя британка рассказала, почему живет под одной крышей с бывшими мужьями
Какая доза алкоголя вызывает похмелье
Советы
23:21, 01 июля 2025
Какая доза алкоголя вызывает похмелье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: