Кому стоит отказаться от урюка
Стоит отметить, что урюк можно перепутать с курагой, однако это два разных вида сухофруктов.
Чтобы получить курагу, абрикос разрезают на две части, удаляют косточку и сушат фрукт на солнце около недели.
По словам бренд-шефа Ярослава Ключевского, урюк, в отличие от кураги, обладает более ярким и насыщенным вкусом. Еще один сухофрукт из абрикоса – кайса. Он похож на курагу, его сушат без косточки, но целиком.
Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова подчеркивает, что урюк сохраняет полезные свойства, поскольку высыхает на дереве естественным образом, под воздействием солнечных лучей и ветра.
В урюке содержится большое количество пищевых волокон, витаминов А, С и Е, каротина, железа, магния, калия, фосфора и токоферола.
Врач советует употреблять сухофрукт в первой половине дня.
В продолжении специалист заявляет, что урюк улучшает пищеварение, поддерживает зрение, заряжает энергией, улучшает состояние кожи.
Однако, как отмечено в публикации издания РБК Life, в некоторых случаях употребление урюка бывает нежелательным.
При каких состояниях следует вводить его в рацион с осторожностью:
- сахарный диабет;
- чувствительность к бета-каротину;
- аллергические реакции;
- низкое давление;
- определенные патологии желудочно-кишечного тракта;
- непереносимость урюка.
"Не стоит забывать, что урюк – это не средство лечения основного заболевания, а вид диетотерапии (в дополнение к лекарствам – основному лечению)".Эльвина Бинатова
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