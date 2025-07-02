Кому стоит отказаться от урюка

Специалисты с сожалением отмечают, что урюк часто остается в тени более популярных сухофруктов. При этом он не уступает многим из них по полезным свойствам. Он богат витаминами, микроэлементами и полезен для пищеварения, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что урюк можно перепутать с курагой, однако это два разных вида сухофруктов.

Чтобы получить курагу, абрикос разрезают на две части, удаляют косточку и сушат фрукт на солнце около недели.

По словам бренд-шефа Ярослава Ключевского, урюк, в отличие от кураги, обладает более ярким и насыщенным вкусом. Еще один сухофрукт из абрикоса – кайса. Он похож на курагу, его сушат без косточки, но целиком.

Врач-эндокринолог Эльвина Бинатова подчеркивает, что урюк сохраняет полезные свойства, поскольку высыхает на дереве естественным образом, под воздействием солнечных лучей и ветра.

В урюке содержится большое количество пищевых волокон, витаминов А, С и Е, каротина, железа, магния, калия, фосфора и токоферола.

Врач советует употреблять сухофрукт в первой половине дня.

В продолжении специалист заявляет, что урюк улучшает пищеварение, поддерживает зрение, заряжает энергией, улучшает состояние кожи.

Однако, как отмечено в публикации издания РБК Life, в некоторых случаях употребление урюка бывает нежелательным.

При каких состояниях следует вводить его в рацион с осторожностью:

сахарный диабет;

чувствительность к бета-каротину;

аллергические реакции;

низкое давление;

определенные патологии желудочно-кишечного тракта;

непереносимость урюка.

"Не стоит забывать, что урюк – это не средство лечения основного заболевания, а вид диетотерапии (в дополнение к лекарствам – основному лечению)". Эльвина Бинатова

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