Летние напитки казахской степи: как они спасают от жары

Лето в Кызылорде всегда серьезное испытание. Нередко температура воздуха поднимается выше 40 градусов, а палящее солнце заставляет искать способы утолить жажду. Отличная альтернатива воде и газировке – казахские напитки, сообщает Zakon.kz.

В Кызылорде, кроме шубата и кумыса, популярны такие напитки, как шалап и ашытпа. Они освежают в жару и придают силы. Поэтому их готовят почти во всех казахских семьях. Рецепты, которые кызылординскими хозяйками передаются из поколения в поколение, просты, а польза от них огромная.

"Готовить его нетрудно: за основу берется айран или кислое молоко. Например, взять литр айрана и долить полтора, а то и два литра воды. От жирности айрана зависит, сколько добавишь воды. Потом слегка посолить. Напиток получается легким, его можно пить сколько угодно. Он хорошо утоляет жажду", – рассказала жительница Кызылорды Айткуль Жусипбекова.

Летом женщина готовит еще один напиток – из прокисшего молока, и он называется ашытпа. Его нужно разбавить, но уже зерновым отваром. Например, можно использовать рис и оставить его бродить. После нескольких дней брожения ашытпа приобретает мягкий кисловатый вкус. Такое питье еще и придает силы в жару. Как рассказывает Айткуль Жусипбекова, сегодня интерес к традиционным напиткам постепенно возрождается.

"Все знают кумыс, а ведь его можно и дома приготовить. Для этого понадобится свежее кобылье молоко. Налить его в какую-нибудь тару и в течение нескольких дней регулярно взбалтывать. В аулах для этого есть специальные емкости, а у городских жителей обычно их нет. Так что готовить можно в любой кастрюле. Через несколько дней получается слегка газированный напиток с кислинкой", – добавила Айткуль Жусипбекова.

Можно приготовить и шубат: для этого понадобится верблюжье молоко и закваска из уже готового шубата. Их нужно смешать и оставить для брожения на один-два дня. Напиток должен быть густым. Если он густой, значит, он приготовлен правильно. В Кызылорде шалап, айран в некоторых заведениях казахской кухни подают бесплатно.

"Шалап многие жители южных регионов считают настоящим спасением в 40-градусную жару. Поэтому мы его готовим в большом количестве и угощаем наших гостей. Все эти напитки у нашего народа появились не случайно. Нашим предкам, веками жившим в казахской степи, нужно было быстро восстанавливаться после знойного дня. Натуральные ингредиенты и простота приготовления позволяли это делать", – отметила ресторатор Аида Керимкулова.

Жительница Сырдарьинского района Кызылординской области, многодетная мама Айман Сейтжанкызы говорит, что, несмотря на огромное разнообразие современной продукции, в ее семье по-прежнему выбирают натуральные кисломолочные напитки.

"Летом без айрана и кумыса у нас не проходит ни один день. Еще моя мама говорила, что ни одна газировка не утолит жажду так, как свежий айран. Сейчас этому учу уже своих детей. Особенно приятно, когда напиток приготовлен своими руками из натурального молока", – поделилась Айман Сейтжанкызы.

Среди менее известных, но не менее любимых напитков – қатық, который отличается более густой консистенцией и насыщенным вкусом. Его часто используют как основу для приготовления различных летних блюд и прохладительных напитков.

По словам врача-диетолога Ксении Холодовой, интерес к национальным напиткам сегодня объясняется не только уважением к традициям.

"Натуральные кисломолочные продукты содержат белок, кальций, полезные бактерии и помогают поддерживать водно-солевой баланс организма в жаркую погоду. Они легче усваиваются, чем цельное молоко, благоприятно влияют на пищеварение и хорошо насыщают. Главное – употреблять их свежими и соблюдать условия хранения", – отмечает специалист.

Студент из Кызылорды Дастан Турсын признается, что раньше отдавал предпочтение газированным напиткам.

"Настоящий шубат впервые попробовал в ауле у родственников. Теперь летом специально покупаю его на рынке. После него нет ощущения тяжести, он действительно хорошо освежает. Думаю, сейчас многие начинают возвращаться к натуральным продуктам", – говорит он.

Предприниматель Мурат Сарсенбаев, занимающийся производством кисломолочной продукции, рассказывает, что с наступлением жары объем продаж значительно увеличивается.

"Если зимой больше покупают молоко и творог, то летом лидируют кумыс, айран и шубат. Особенно часто их приобретают гости региона. Многие специально ищут именно натуральную продукцию, приготовленную по традиционной технологии", – говорит он.

Секрет популярности степных напитков кроется в образе жизни кочевников. На протяжении веков кумыс, айран, шубат, шалап и ашытпа не только утоляли жажду, но и служили полноценным источником питания в дальних переходах. Поэтому рецепты приготовления передавались из поколения в поколение и бережно сохранялись в каждой семье.