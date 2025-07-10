Гороскоп на 10 июля: ситуация быстро меняется

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодняшний день будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.

Телец

Оптимизм – вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих – выдернут из розетки.

Близнецы

Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее, если вы и наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.

Рак

Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное "с чего начать?". Начинайте с того, что ближе лежит, меньше времени на перемещения потратите.

Лев

Сегодня вы будете остры умом и скоры на построение планов. Вы их записывайте, что ли, а то потом вспомнить не сможете – обидно будет.

Дева

Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.

Весы

Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.

Скорпион

Взойдете ли вы сегодня на вершину как триумфатор, запутаетесь ли в делах или наделаете ошибок – результаты этого дня очень долго будут оказывать влияние на вашу жизнь. Так что лучше выбрать первое.

Стрелец

Знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Любые излишества, допущенные сегодня, отольются вам в весьма неприятной форме.

Козерог

Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.

Водолей

Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени – ситуация слишком быстро меняется.

Рыбы

Если вы жулик, то это ваш день. Люди сегодня будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что – побьют завтра.

Известная HR-платформа опубликовала рейтинг стран мира с идеальным балансом между работой и личной жизнью.