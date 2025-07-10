Гороскоп на 10 июля: ситуация быстро меняется
Овен
Сегодняшний день будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.
Телец
Оптимизм – вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих – выдернут из розетки.
Близнецы
Сегодня все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее, если вы и наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.
Рак
Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное "с чего начать?". Начинайте с того, что ближе лежит, меньше времени на перемещения потратите.
Лев
Сегодня вы будете остры умом и скоры на построение планов. Вы их записывайте, что ли, а то потом вспомнить не сможете – обидно будет.
Дева
Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
Весы
Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
Скорпион
Взойдете ли вы сегодня на вершину как триумфатор, запутаетесь ли в делах или наделаете ошибок – результаты этого дня очень долго будут оказывать влияние на вашу жизнь. Так что лучше выбрать первое.
Стрелец
Знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Любые излишества, допущенные сегодня, отольются вам в весьма неприятной форме.
Козерог
Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.
Водолей
Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени – ситуация слишком быстро меняется.
Рыбы
Если вы жулик, то это ваш день. Люди сегодня будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что – побьют завтра.
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