Гороскоп на 14 июля: ожидает большой сюрприз

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вас будет целый день мучить вдохновение. Если вам удастся выжить, вы, возможно, создадите шедевр.

Телец

Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода сегодня. Хорошо бы, конечно, чтобы это чувство не оказалось яростью, но – уж как повезет.

Близнецы

Сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций. Возможно, их лучше вовсе не осуществлять. Назавтра вы сможете найти этим же деньгам куда лучшее применение.

Рак

Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Возможно, что прикрывшись совершенно отвлеченной темой разговора, он старается передать вам нечто, имеющее для вас и для него большое значение.

Лев

Сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача – уберечь его от неприятностей.

Дева

Сегодня вас ожидает большой сюрприз. Если говорить о нем дальше, то он уже не будет таковым, потому – замолкаю.

Весы

Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.

Скорпион

Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.

Стрелец

Сегодня ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как вы хотелось бы. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потреплет, причем тем больше, чем большее внимание вы будете этому уделять.

Козерог

Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.

Водолей

Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.

Рыбы

Сегодня вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.

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