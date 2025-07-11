Почему нельзя назначать свидания 13 июля
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13 июля верующие отмечают праздник в честь Собора двенадцати апостолов – ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно народным приметам, в этот день не рекомендуется устраивать свидания и встречи, так как разговоры могут закончиться ссорой, сообщает Zakon.kz.
Также в этот день нельзя сквернословить и браниться, ругаться и затевать ссоры с домочадцами.
Что еще нельзя делать
- Важно не упоминать в этот день нечистую силу, а также не кичиться своим достатком и другими преимуществами.
- Не увлекайтесь азартными играми, иначе рискуете вообще остаться без денег.
В то же время, как сказано в публикации издания "Вечерней Москвы", день считается подходящим для примирения и налаживания отношений с родными. Людям, искренне просящим прощения, не стоит отказывать в добром слове.
Приметы погоды
- Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков.
- Желтые облака – к дождю, белые – к жаре.
- Кукушка продолжает куковать – лето будет долгое и теплое.
Ну, а о погоде в Казахстане с 12 по 14 июля 2025 года можно узнать по этой ссылке. Также известно, какие сюрпризы подготовила природа жителям Астаны, Алматы и Шымкента на выходные.
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