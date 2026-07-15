Один из самых "несчастливых" дней лета: что нельзя делать 16 июля
Основным символом этого дня, конечно же, был дикорастущий мак, которому люди приписывали удивительные свойства.
Традиции и магия мака
Считалось, что собранный в этот день дикий мак обладает особой силой. Его, как гласит публикация издания "Учительская газета", использовали не только в кулинарии или народной медицине, но и как мощный семейный оберег.
К примеру, зерна мака насыпали в обувь молодым во время свадьбы, веря, что это убережет их от зависти и сглаза.
Также семенами посыпали порог дома и углы в хлеву, чтобы защитить жилище и скотину от невзгод.
Что интересно, в засушливых регионах семена мака сыпали в колодцы – люди верили, что бесчисленное количество мелких зернышек способно "приманить" такие же обильные капли дождя.
Строгие запреты дня
В народе Маков день, согласно публикации "Вечерний Барнаул", считался довольно сложным и даже опасным ("несчастливым"), поэтому люди строго придерживались следующих правил:
- Нельзя было запускать новые проекты, отправляться в дальнюю дорогу, планировать будущее или совершать крупные сделки – все могло пойти прахом.
- Категорически не рекомендовалось пересаживать домашние или садовые растения. Верили, что пересаженные в этот день цветы быстро засохнут.
- Нельзя было давать деньги взаймы. Согласно поверью, долг либо не вернут, либо это приведет к затяжной вражде.
- Запрещалось много болтать, сплетничать и пустословить. Болтунов предупреждали: на языке может выскочить болезненный волдырь (тот самый "типун").
- Собранные именно 16 июля зерна не использовали сразу в пирогах, а оставляли сушиться для лечебных целей и оберегов.
Погодные приметы: за чем следили?
Этот день был лакмусовой бумажкой для предсказания погоды на ближайшее время. Люди, отмечено в публикации "Известий", внимательно наблюдали за поведением животных, насекомых и за небом.
- Если мошкара вилась на улице плотными кругами и стаями – это обещало целую неделю теплой, сухой и ясной погоды.
- Если паук смело вылезал из своего укрытия и принимался плести новую паутину – это тоже предвещало сухой и ясный день.
- Если домашний пес катался в пыли, много спал или отказывался от еды – ждали скорого ненастья и дождей.
- Если вода в колодцах начинала заметно убывать – готовились к сильной жаре.
- Охотники ночью пристально смотрели на звездное скопление Плеяды (в народе – Стожары). Если они сияли ярко – идти на охоту стоило, а если небо затягивало тучами – оставались дома, так как удачи в лесу не будет.
Немного ранее мы рассказывали об одном из самых известных народных праздников – Ивана Купалы. Ежегодно его отмечают 7 июля. В 2026 году праздник выпал на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля.