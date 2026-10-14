Когда лишний вес становится опасным: ветеринар объяснил, как проверить питомца

Ветврач Антон Тихоненков заявил о том, что ожирение становится распространенной проблемой среди домашних животных. Недостаток движения, стерилизация и перекорм приводят к набору лишнего веса, который повышает риск диабета, заболеваний суставов и нарушений работы внутренних органов.

Специалист рассказал "Известиям", что домашние питомцы часто получают недостаточно физической нагрузки, а владельцы нередко превышают рекомендованные порции и не учитывают калорийность лакомств. Особенно важно следить за питанием стерилизованных животных и питомцев старшего возраста.

"Если масса тела превышает оптимальную примерно на 5-10%, это может указывать на избыточный вес. Если превышение достигает 15% и более, вероятность ожирения возрастает, и это серьезный повод обратиться к ветеринарному специалисту", – отметил Тихоненков.

Чтобы избежать проблем, ветеринары рекомендуют соблюдать суточную норму корма, учитывать все дополнительные угощения и регулярно взвешивать питомца. Оценить состояние животного также можно по фигуре: у него должна быть заметна талия, а ребра – легко прощупываться. Если питомец набирает вес, становится менее активным или у него провисает живот, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

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