Почему мужчины исчезают, а потом возвращаются

Что стоит за мужским исчезновением и возвращением, объяснила психолог Анна Сухова. Специалист подробно рассказала, что стоит за этим болезненным циклом "близость-исчезновение-возвращение", сообщает Zakon.kz.

Так, психолог с сожалением отмечает, что в парах достаточно часто мужчины исчезают из отношений, а потом появляются снова.

По ее словам, причин такого, казалось бы, нелогичного поведения немало.

1. Страх раствориться в ваших отношениях. Глубокая близость расценивается как угроза идентичности. Мужчины хотят связи, но она их при этом пугает. Например, после идеального совместного отпуска взял и отдалился, пропал на три недели. Вернулся с объяснением "Завал на работе". Такой механизм бывает часто, когда нарушены детские границы.

2. Бегство от прошлого (травматичный опыт). Старые раны, среди которых могут быть развод родителей, предательство, искажают восприятие. Например, получив сообщение от вас "Я сейчас не могу, давай в другой день", он тут же пропадает на месяц. Вернулся, но ровно тогда, когда его эмоции успокоились. Работает механизм гипербдительности.

3. Эмоциональный подросток, то есть в нем присутствуют незрелость и безответственность. Мужчина не справляется с "неудобным" дискомфортом (конфликт, скука, ваши нужды). Исчезновение – простейший "выключатель". Например, после ссоры из-за опоздания он игнорирует звонки. Возвращается через 10 дней: "Ну что ты там? Забудем!" И без обсуждения чувств ведет себя как ни в чем не бывало.

4. Бесконечные сомнения. Неуверенность в чувствах, приоритетах или наличие других вариантов, например, новая симпатия или на горизонте возникла бывшая. Здесь срабатывает страх упустить более значимое или внутренний разлад. Возвращается тогда, когда альтернатива не сработала или нужда в вас обострилась.

5. Страх несоответствия. Он боится не оправдать ожиданий (реальных или мнимых), ему кажется, что отношения не идеальны. И ваша какая-то слабость или проблема – спусковой крючок. Например, после того как партнерша заплакала о проблемах на работе, он охладел и пропал. Возвращается со словами: "Испугался, что не смогу поддержать. Ты заслуживаешь чего-то другого". В данном случае механизм уязвимости и перфекционизм.

Сухова подчеркивает:

"Надо понимать, что определение причин – это только начало. Ваше душевное равновесие должно быть всегда в приоритете. Чтобы адекватно реагировать на такие приходы и уходы, стоит овладеть рядом психологических техник".

1. "Красные флаги". Проанализируйте, а постоянный ли это паттерн? Были ли искренними извинения за причинение вам боли? Какие конкретные шаги предложены им, чтобы ситуация не повторилась? Или только "забудем", делая вид, что ничего не случилось. Изучайте только факты. Он исчез без предупреждения, нарушил вашу безопасность. Не оправдывайте его (скорее всего, проблемы, депрессия, занятость) – это только домыслы.

2. "Границы – ваша крепость". Четко обозначьте свою позицию к произошедшему: "Твое возвращение важно. Но исчезновение без слов причинило мне боль и подорвало доверие. Чтобы двигаться дальше, мне нужно понять причины и получить от тебя гарантии, что это не повторится". Требуйте действий с описанием, как конкретно изменится коммуникация в стрессе у вас. Готов ли он к таким изменениям? Без реальных дел границы всего лишь фикция.

3. Фокус на себя – тут надо разобраться: почему вам так больно от его исчезновений? Найдите свою "кнопку", что запускает механизм реагирования. Возможно, страх одиночества. Или убеждение "лучше так, чем никак". А может, включилась иллюзия исправить его любовью. Или повтор детского/прошлого сценария? Тут важно понять, почему это выбивает именно вас и что это значит именно для вас.

4. Принимайте взвешенные и рациональные решения, используйте голос разума. Тут можно воспользоваться методикой "Честный баланс". Нужно спросить себя: что он дает в реальности – поддержка, надежность? Перевешивает ли это боль от его нестабильности? Сравнивайте не с идеалом, а с вашим личным минимумом безопасности. Конечно же, примите реальность. Узнайте у самой себя: "Готова ли я к этому снова?". Если ответ "нет" – решение очевидно.

5. Установите правила и последствия. Заключите эмоциональный "контракт" с партнером. Проговорите правила: как стоит брать паузу, чтобы никого не ранило (например, лучше сказать "Нужен день, предупрежу", чем просто исчезнуть), что исчезновение – это категорическое табу. Определите последствия за нарушение и при случае примените их. Без этого ваши слова пусты и бессмысленны.

"Мужчина, исчезающий и возвращающийся, не ребус, который надо бесконечно отгадывать. Это человек со своим багажом страхов, травм, незрелости. Ваша задача не спасать его или ждать чуда, а ясно увидеть реальное влияние его поступков на вас". Анна Сухова

В заключительной части, как сказано в публикации издания "АиФ", психолог советует женщинам выбирать себя.

"Выбирайте стабильность. Выбирайте отношения, где вас ценят здесь и сейчас, а не держат в подвешенном состоянии ради чьего-то удобства или страха. Любовь – не игра в прятки с самоуважением". Анна Сухова

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