Три знака зодиака, которым август принесет неудачи

Август обещает быть месяцем ярких событий, противоречий и эмоциональных качелей. Одни смогут вдохнуть второе дыхание в делах и отношениях, другие столкнутся с неожиданными проблемами, внутренними конфликтами и непростыми решениями, сообщает Zakon.kz.

Эзотерик Аделина Панина назвала три знака зодиака, которым звезды готовят испытания, пишет Вечерняя Москва.

Дева

Для Дев август может стать временем переосмысления и легкой изоляции. Скорость жизни будто снизится, а цели начнут терять четкость. Появится усталость и ощущение потери ориентиров. Возможна чрезмерная погруженность в прошлое и обида на мелочи. Финансовые решения будут даваться непросто: велик риск потратить больше, чем нужно, под влиянием эмоций. В личной жизни тоже не все однозначно – вроде все спокойно, но остается чувство недосказанности. Совет звезд: не драматизировать и не принимать резких решений.

Весы

Снаружи вы будете выглядеть активными, обаятельными и уверенными, но внутри может копиться раздражение и усталость. Желание угодить всем и быть полезным способно привести к выгоранию.Период обещает быть насыщенным и требовательным: важно грамотно распределять силы и избегать лишних обязательств. Конфликты могут вспыхнуть как с близкими, так и на работе. Постарайтесь реже обещать то, в чем не уверены, особенно на эмоциях. Иногда лучше промолчать, чем ввязаться в спор.

Стрелец

Вы будете мечтать о новых возможностях, путешествиях или обучении, но планы могут неожиданно тормозиться, переноситься или меняться. В личной жизни тоже вероятны неожиданности: кто-то из прошлого даст о себе знать, а в настоящем партнер или близкий человек может потребовать большего, чем вы готовы дать. Это время, когда захочется свободы, но обстоятельства будут напоминать об обязанностях. Звезды советуют перестать сопротивляться и попробовать подстроиться под обстоятельства, так можно найти неожиданные и перспективные пути.

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