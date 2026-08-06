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7 августа – Анна Летняя: главные "нельзя" этого дня

подсолнухи, дом, лето, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 13:53 Фото: pexels
В пятницу, 7 августа 2026 года, в народном календаре отмечают праздник, известный как Анна Летняя, Холодница или Зимоуказательница, сообщает Zakon.kz.

Названия Холодница, Холодные утренники и Зимоуказательница "выросли" из наблюдений за погодой. К этому времени ночи становились длиннее, а рассветы – прохладнее.

"Анна зиму сряжает", – говорили в народе.

Чего нельзя делать в праздник Анны Летней

Этот день старались провести без ревности, взаимных упреков и выяснения отношений. Предки верили, что начавшийся 7 августа конфликт затянется надолго, поэтому главным запретом на Анну Летнюю считалась семейная ссора.

В некоторых местностях, согласно публикации "Известий", строго запрещалось заставлять лошадей тяжело работать, запрягать, бить или ругать. Животным полагались отдых и хороший уход, в противном случае они могли заболеть или погибнуть.

Что еще нельзя

  • выходить ранним утром в слишком легкой одежде – простуда, полученная на Анну Холодницу, будет затяжной;
  • торговаться до ссоры и намеренно занижать цену – покупка не принесет пользы или не прослужит долго;
  • обманывать покупателя и необоснованно завышать стоимость товара – нечестная прибыль обернется большими потерями;
  • чинить старую обувь, пришивать оторванные пуговицы – существует поверье, что отремонтированная в этот день вещь скоро испортится;
  • отказывать родственникам в посильной помощи – равнодушие к нуждам близких противоречит смыслу праздника и может лишить человека заступничества святой.

Народные приметы

Конечно же, в этот день внимательно наблюдали за природой, чтобы составить прогноз сразу на несколько месяцев и определить, сколько дров, кормов и продовольствия нужно заготовить. С первыми лучами солнца предки выходили во двор и оценивали погоду.

День делили на две половины. Согласно поверьям, утренняя погода якобы показывала начало будущей зимы, а послеобеденная – ее вторую часть.

  • холодное утро 7 августа – зима будет долгой и морозной;
  • день теплый и солнечный – зимой ожидаются сильные морозы, но снега выпадет немного;
  • с утра идет продолжительный дождь – зима будет снежной, но без особенно сильных холодов;
  • на траве и листьях появился иней – первые серьезные морозы могут прийти уже осенью;
  • иней заметен на оконных стеклах – холодная погода установится рано, возможно, в октябре;
  • муравьи строят высокие муравейники и активно укрепляют их – к суровой зиме, муравьи работают вяло и не наращивают жилище – сильных и продолжительных морозов не будет;
  • утро пасмурное, а после обеда небо прояснилось – начало зимы будет холодным, затем наступит потепление;
  • тихий и безветренный день – зима ожидается затяжной, с продолжительными периодами спокойной погоды.

Главные традиции дня:

  • картофельные заготовки – на Анну Летнюю традиционно начинали выкапывать ранний картофель и готовить из него различные блюда (оладьи, пироги, котлеты);
  • сбор грибов и ягод – считалось благоприятным ходить в лес за грибами и черемухой, а также делать первые зимние заготовки;
  • праздник лошадей – к лошадям в этот день относились с особым почтением, их купали, кормили деликатесами и устраивали конские забеги;
  • свадьбы и крестины – день считался счастливым для венчания, сватовства и проведения крестин.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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