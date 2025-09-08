#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Советы

Астролог Василиса Володина назвала 8 сентября суровым днем

астрология, Василиса Володина, понедельник, отношения, сложности, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:07 Фото: pixabay
Известный астролог Василиса Володина выступила с интересным предупреждением. По ее словам, этот понедельник, 8 сентября 2025 года, довольно непрост. Ведущая решила поделиться интересными рекомендациями, сообщает Zakon.kz.

Так, специалист подчеркивает, что "Луна будет находиться в напряженных отношениях с Сатурном до 00:00" (по времени Астаны).

Поэтому, заявляет Володина:

"Не ждем милости от природы и одобрения от начальства".

В своем Telegram-канале она уточняет, что наступило время учиться адекватно воспринимать критику.

"Справиться с хандрой или ощущением, что все "навалилось", можно, терпеливо решая задачи от главного к второстепенному. К вечеру тучи развеются".Василиса Володина

Экс-соведущая программы "Давай поженимся!" также рекомендует сегодня пораньше лечь спать, чтобы восстановить силы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:07
Сентябрь для Львов: что их ждет

Ранее эксперты рассказали, почему у большинства людей не получается копить. Они перечислили пять базовых ошибок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Гороскоп на 8 cентября: отпускайте лишнее
Советы
07:50, Сегодня
Гороскоп на 8 cентября: отпускайте лишнее
Астрологи назвали три знака зодиака, которых на следующей неделе ждет разговор, меняющий все
Советы
17:20, 07 сентября 2025
Астрологи назвали три знака зодиака, которых на следующей неделе ждет разговор, меняющий все
Безопасный для спины: каким должен быть рюкзак школьника
Советы
14:36, 07 сентября 2025
Безопасный для спины: каким должен быть рюкзак школьника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: