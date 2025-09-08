Астролог Василиса Володина назвала 8 сентября суровым днем

Известный астролог Василиса Володина выступила с интересным предупреждением. По ее словам, этот понедельник, 8 сентября 2025 года, довольно непрост. Ведущая решила поделиться интересными рекомендациями, сообщает Zakon.kz.

Так, специалист подчеркивает, что "Луна будет находиться в напряженных отношениях с Сатурном до 00:00" (по времени Астаны).

Поэтому, заявляет Володина:

"Не ждем милости от природы и одобрения от начальства".

В своем Telegram-канале она уточняет, что наступило время учиться адекватно воспринимать критику.

"Справиться с хандрой или ощущением, что все "навалилось", можно, терпеливо решая задачи от главного к второстепенному. К вечеру тучи развеются". Василиса Володина

Экс-соведущая программы "Давай поженимся!" также рекомендует сегодня пораньше лечь спать, чтобы восстановить силы.

