Советы

Почему появляется второй подбородок и как с ним бороться

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 16:18 Фото: freepik
Второй подбородок нередко становится причиной недовольства своей внешностью. Его появление связано не только с лишним весом, хотя избыточные жировые отложения действительно играют ключевую роль. Как бороться со вторым подбородком – читайте на Zakon.kz.

На формирование второго подбородка влияют и возрастные изменения: с годами кожа теряет упругость, мышцы ослабевают и контур лица постепенно размывается. У некоторых людей предрасположенность заложена генетически – короткая шея или особое распределение жировой ткани передаются по наследству. Свою лепту вносит и современный образ жизни: привычка сутулиться и постоянно смотреть в телефон ослабляет мышцы шеи и ускоряет провисание кожи.

Избавиться от второго подбородка можно разными способами. В первую очередь врачи рекомендуют обратить внимание на питание и физическую активность – снижение веса зачастую само по себе помогает скорректировать овал лица. Но этого бывает недостаточно. Упражнения для шеи и подбородка – например, попытка "дотянуться губами до потолка" или наклоны головы с сопротивлением – укрепляют мышцы и возвращают коже тонус.

Упражнения для укрепления подбородка и шеи:

"Поцелуй потолка"

Запрокиньте голову назад и вытяните губы вверх, будто хотите поцеловать потолок. Держите 5-10 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10-15 раз.

Сопротивление ладонью

Положите кулак или ладонь под подбородок и попытайтесь открыть рот, оказывая сопротивление рукой. Задержитесь в напряжении 5 секунд. Сделайте 10 повторов.

Наклоны головы с сопротивлением

Сложите ладони на затылке. Наклоняйте голову вперед, одновременно оказывая руками сопротивление. Повторите 10-12 раз.

"Лопатка" языком

Прижмите язык к небу максимально сильно и удерживайте напряжение 10 секунд. Это упражнение хорошо прорабатывает мышцы под подбородком.

Рисование носом

Сядьте прямо, поднимите голову и попробуйте "рисовать" в воздухе носом цифры или буквы. Упражнение укрепляет мышцы шеи и улучшает осанку.

Перекаты челюстью

Медленно выдвиньте нижнюю челюсть вперед и выполните плавные перекаты влево и вправо. Сделайте 10 повторов в каждую сторону.

Дополнить эффект можно массажем: легкие поглаживания и похлопывания улучшают кровообращение и делают кожу более упругой.

Тем, кто хочет быстрых результатов, доступны косметологические процедуры. В крайних случаях прибегают к хирургии: липосакции или подтяжке. Однако специалисты подчеркивают: при наследственных или возрастных причинах лучший эффект дает именно комплексный подход, сочетающий уход за кожей, упражнения и при необходимости помощь косметолога.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

С похолоданием и короткими днями многие чувствуют упадок сил и тоску. Осенняя хандра – знакомое состояние, но справиться с ним можно. Подробнее – по ссылке

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
