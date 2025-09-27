#АЭС в Казахстане
Тренировка внутренней части бедер важнее, чем вы думаете

Фото: freepik
Чаще всего на тренировках внимание достается квадрицепсам и ягодицам, а вот приводящие мышцы внутренней поверхности бедра остаются без нагрузки. Между тем именно они отвечают за устойчивость таза, баланс и защиту поясницы, сообщает Zakon.kz.

При слове "ноги" в спортзале большинство думают о квадрицепсах, бицепсах бедра или икрах. Но есть группа мышц, которую почти всегда оставляют без внимания, — приводящие, расположенные на внутренней стороне бедра. Между тем именно они отвечают за устойчивость таза, баланс и даже здоровье поясницы, пишет CNN.

Слабость или перенапряжение этих мышц способно вызывать боли в спине, тазобедренных суставах и коленях. И это проблема не только у спортсменов: офисные работники, проводящие дни за столом, часто сталкиваются с такой же скованностью и напряжением.

Ученые отмечают: работа приводящих мышц связана с дыханием. При правильном выдохе активизируются диафрагма и мышцы тазового дна, а вместе с ними — и внутренняя поверхность бедра. Это позволяет тренировать стабилизацию таза более эффективно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 12:57
Какая обувь на каблуке опасна для ног

Три простых упражнения помогут включить эти мышцы в работу:

  • Мостик с блоком — поднимите таз, сжимая подушку между коленями.
  • Подъем ноги лежа — из положения на боку напрягайте внутреннюю поверхность бедра.
  • Боковой выпад — широкий шаг в сторону с переносом веса на согнутую ногу.

Регулярные тренировки приводящих мышц дают не столько "красивый рельеф", сколько прочную основу для движений. Благодаря этому ходьба, подъем по лестнице или резкая смена направления во время спорта становятся естественными и безопасными.

Ранее мы писали о том, какие тренировки подходят для очень занятых людей.

Айсулу Омарова
