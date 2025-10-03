#АЭС в Казахстане
Советы

Зачем кошки сталкивают предметы и как с этим жить

кот, ковер, привычки, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 09:52 Фото: Zakon.kz
Владельцы усатых любимцев регулярно наблюдают необычное зрелище: кот аккуратно придвигает какой-то объект к самому краю поверхности, после чего внимательно следит за его полетом вниз, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, если кошка сбивает вещи со стола, у владельца есть три варианта:

  • тщательно спрятать все предметы в шкафы и ящики, не оставляя ничего на столах;
  • попытаться отучить вашу кошку от сбивания вещей;
  • смириться с нежелательным поведением, признав его естественной частью жизни с кошкой под одной крышей.

Эксперты по поведению животных и ветеринарные врачи называют множество факторов, объясняющих подобные действия.

Как пишет автор Дзен-канала "КотоВедение Юлия Иванова", наиболее распространенная причина – попытка получить порцию внимания от владельца, который в данный момент чем-то увлечен.

Скука

Что делает скучающая кошка? Она возится, ищет занятия и игрушки. Если вы не обеспечите ей достаточно развлечений и совместных игр, она найдет их сама. Ушная палочка, ручка, карандаш, ластик, кольцо, сережка, конфета, кольцо для ключей – что-нибудь маленькое, достаточно легкое будет отлично подходить для игры.

Внимание

Совместные игры и общество человека более привлекательны для кошки, чем еда. Поэтому если вы долго не обращаете внимание на своего питомца, он пытается поймать ваш взгляд. Грохот падающих со стола ключей идеально подходит для этой цели.

Любопытство

Трогать предметы лапой и подталкивать – это в природе кошки. Предмет, лежащий на столе, эквивалентен затаившейся мыши. Чтобы проверить, жива ли мышь, ее нужно потрогать или подбросить. Кошачьей лапе трудно подбросить смартфон, поэтому телефон падает на пол. Через мгновение после падения кошка бросается в погоню за предполагаемой жертвой.

Охота

Последнее слово принадлежит научному миру. По мнению исследователей, причина того, что кошка сбрасывает вещи со стола, кроется в инстинктивной потребности охотиться. Любая кошачья игра – это просто ритуал охоты в более одомашненном обличье.

Помните – именно вы заботитесь о безопасности своего подопечного. Поэтому нужно быть предусмотрительным и прятать предметы, которые могут поранить кошку или отравить ее в случае проглатывания.

Можно ли ее отучить

И да, и нет. Забудьте о том, что вы можете научить свою кошку чему угодно, повторяя слова "нет!" или "отстань!". С кошкой это не сработает. Вы должны дать ей что-то взамен, замену, столь же привлекательное занятие.

Если кошка научилась сталкивать предметы со стола, ее трудно переучить. Вы можете попробовать наклеить на стол двусторонний скотч или фольгу (лучше всего пузырчатую пленку), а также тщательно спрятать все мелкие предметы или повесить их в недоступном для лап кошки месте.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 09:52
Мясо, яйца и яблоки: что можно давать котенку, а что категорически нельзя

Ранее мы рассказывали, что эволюция превратила кошек практически в идеальных охотников. Это касается как львов, тигров и леопардов, так и куда более мелких кошек – безобидных для человека, но смертоносных для своей добычи.

