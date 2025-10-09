#АЭС в Казахстане
Советы

Астролог предупредила о депрессии и проблемах на работе до 13 октября

мужчина, рабочий стол, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:25 Фото: unsplash
До 13 октября 2025 года Венера в оппозиции к Сатурну в Рыбах. К чему это может привести, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, конфликт чувственной Венеры с суровым Сатурном блокирует наши эмоции.

"Мы замыкаемся, отстраняемся даже от близких, скрываем чувства под маской сарказма или формальной вежливости. Эти дни пройдут под знаком вероятной депрессии, приступов пессимизма и ощущения одиночества. Отсюда и обиды родных, и недоразумения на работе. Тем более что рабочего настроения тоже нет, а начальство критикует наши идеи", – написала Володина в своем Telegram-канале.

Поэтому, как посоветовала Василиса, "пережидаем, не делаем резких движений и не общаемся с чиновниками – пользы все равно немного".

Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака хранит судьба

Ранее Василиса Володина дала подсказки на 9 октября 2025 года всем знакам зодиака.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Ошибка в тексте: