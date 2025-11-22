Звезды готовят перемены: у кого удачный день, а у кого – эмоциональный

Астрологи отмечают: сегодня, 22 ноября, каждый знак зодиака может столкнуться с ситуациями, требующими внимания, интуиции или хладнокровия, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Овна. Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Овну стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, ему повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Овен собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня переполнить чашу терпения Тельца будет несложно – она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Телец и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Тельца не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Тельца безмятежностью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня окружающим трудно ожидать от Близнецов логичных поступков: практически все, что они делают, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Близнецы будут находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги им и самим нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Близнецам стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Рак будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Рак сегодня удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня отличительной чертой гороскопа Льва является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей. События могут помочь Льву выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Льву сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева рискует оказаться против своей воли втянутой в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться ей манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Деву попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ей роль. Или же поделятся с ней слухами и догадками для того, чтобы она разнесла эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Деве сегодня держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы способны закружить водоворот общения и эмоций. Они будут в приподнятом настроении и способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это сегодня вполне характерно для Весов. Звезды гороскопа предупреждают их о том, что как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Скорпион сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня практически в любых делах Стрельцом будет двигать здоровый азарт. При этом ему необязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Стрельца будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Стрельца во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня события дня вполне способны загнать Козерога в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Козерог сегодня ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Козерога просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – сегодня она будет у Козерога на высоте, делая его невероятно проницательным и привлекательным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня день склоняет Водолея попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Водолея есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Водолей одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов. Кроме того, сегодня Водолей может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня у Рыб могут быть большие проблемы с самоорганизацией. Им будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Рыб может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Рыбы все-таки возьмутся, способны валиться у них из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Им стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

